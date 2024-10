Lite fra dipendenti nel ristorante cinese e minacce con una mannaia: denunciato un uomo

La Polizia di Stato di Parma ha denunciato per minaccia aggravata un cittadino cinese, incensurato e regolare sul territorio nazionale, a seguito di un intervento per lite all’interno di un ristorante asiatico di via Emilia Est.



Su segnalazione della sala operativa, nella mattinata di ieri, le Volanti intervenivano per un presunto diverbio accesosi fra i dipendenti di un ristorante cinese, sfociato poi in una vera e propria lite con l’utilizzo di arnesi da cucina, tra cui una mannaia.



Dalla ricostruzione dei fatti, nonché della vittima, si appurava che la lite sfociava nella cucina del locale, dove la persona offesa, mentre tagliava e preparava gli ingredienti per cucinare lasciandoli sul piano della cucina e scambiava due chiacchiere coi colleghi, veniva avvicinata da uno dei cuochi del ristorante che, senza apparente motivo, gettava tutti gli alimenti preparati per terra.



Nel mentre, con fare aggressivo, si avvicinava al volto della vittima urlandole a pochi centimetri dal viso frasi ingiuriose e la spintonava con vigore con un braccio mentre, stringendo nell’altra mano una mannaia da cucina, sferrava un colpo cercando di colpirla al collo. La vittima, spaventata, non reagiva ma riusciva a divincolarsi ed evitare il colpo anche grazie all’intervento degli altri dipendenti presenti all’interno della cucina.



All’arrivo delle forze dell’ordine il presunto aggressore era ancora sul posto e veniva condotto in Questura per gli adempimenti del caso e denunciato per minaccia aggravata dall’uso dell’arma.

Questura di Parma