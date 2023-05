Luca Musile Tanzi (LiberaMente Salsesi): “Una nuova visione sulle Terme per rilanciare Tabiano”

Nell’incontro con i cittadini di Tabiano, organizzato dalla lista civica ‘LiberaMente Salsesi’ per la coalizione guidata da Luca Musile Tanzi, è stato presentato il programma per Tabiano, dove da anni manca una visione sul lungo termine. “Il termalismo sanitario curativo – spiega Luca Musile Tanzi – è il motore del comparto turistico di Tabiano. La prossima amministrazione dovrà farsi garante delle clausole presente nel bando delle concessioni minerarie delle acque termali e, con un dialogo costruttivo, sensibilizzare l’attuale proprietà privata sul legame indissolubile tra le Terme e l’economia locale”.

Oggi Tabiano si presenta anche con una carenza di servizi, oltre che un decoro urbano trascurato. “Non è questo lo spettacolo che si deve offrire ai turisti e neanche a chi Tabiano lo abita e lo vive tutto l’anno: per questo sarà indispensabile prevedere un accurato piano di manutenzione, sia per quello che riguarda il verde pubblico che le strade”, prosegue il candidato di LiberaMente Salsesi, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Il nostro intento – aggiunge Luca Musile Tanzi – è quello di creare una ‘Carta di Tabiano’, insieme a tutti gli stakeholder coinvolti, per programmare manifestazioni ed eventi per il rilancio della frazione e monitorare che i progetti vengano attuati con tempistiche certe e puntuali”. Nell’ottica di riportare le “frazioni al centro” la coalizione guidata da Musile Tanzi propone anche un delegato di riferimento per ogni frazione, così da essere sempre aggiornati sulle situazioni locali.