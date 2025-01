Luce intelligente e sostenibile alle scuole medie di Sala Baganza

Tecnologia a LED e sensori grazie ai fondi PNRR per la “Ferdinando Maestri”. Un progetto realizzato dal Comune su proposta del Consiglio comunale dei ragazzi.

Luci a basso consumo e intelligenti, capaci di regolare la loro intensità in base alla luminosità naturale. Luci più confortevoli, che si accendono o si spengono da sole grazie a particolari sensori.

Il futuro green alla scuola media di Sala Baganza “Ferdinando Maestri” è già presente, perché è qui che si è concluso un intervento di “relamping” per un importo complessivo di 70mila euro finanziato con fondi PNRR. Intervento che rappresenta un’ulteriore tappa di quel lungo percorso di riqualificazione edilizia ed energetica del patrimonio immobiliare scolastico, portato avanti dall’Amministrazione comunale all’insegna della sicurezza e della sostenibilità. Percorso che ha coinvolto, fin dall’inizio, il Consiglio comunale dei ragazzi, chiamati a co-progettare la Sala Baganza del futuro.

E sono stati proprio i salesi adulti di domani a suggerire l’avanzato sistema di illuminazione degli spazi didattici delle scuole medie: loro lo hanno detto e l’Amministrazione lo ha fatto in tempi brevi, se si considera che il progetto è stato messo a punto soltanto nell’agosto del 2024.

Grazie a dei sensori di luminosità, il sistema regola automaticamente l’intensità della luce artificiale in base a quella naturale, mentre altri sensori termici, in grado di rilevare la presenza o meno di una persona, accendono o spengono automaticamente le lampade LED. In caso di necessità, sono comunque presenti degli interruttori per l’accensione e la regolazione forzata dell’illuminazione. Oltre a garantire un risparmio energetico ed economico, l’impianto necessità di una manutenzione semplice e ridotta, considerando anche la lunga durata delle lampade LED.

Nella mattinata di giovedì 2 gennaio, il sindaco Aldo Spina e l’assessore alle Politiche scolastiche e all’Ambiente Norberto Vignali hanno effettuato un sopralluogo in occasione della chiusura del cantiere insieme alla coordinatrice della scuola secondaria, professoressa Marina Gatti.

«Un altro tassello importante di questa virtuosa collaborazione tra Amministrazione comunale e Consiglio comunale dei Ragazzi – sottolinea il sindaco Spina -. Dalla comunità scolastica sono arrivati stimoli di grande qualità per rendere la nostra scuola più vicina a come tutti i salesi la sognano».