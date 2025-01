Lunedì 6 gennaio, doppio appuntamento con la Befana all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”

La Befana edizione 2025 ha trovato mezzi più veloci per raggiungere l’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma, ma sempre accompagnata dalla sua ineguagliabile simpatia. E sarà una Befana molto generosa quella che si presenterà carica di doni per i piccoli pazienti ricoverati nel giorno di festa.

Il primo appuntamento è previsto attorno alle 9.40 con la consueta tappa dei centauri della Motobefana all’Ospedale dei Bambini. Guidati dal promotore dell’iniziativa, Daniele Rigosi dell’Associazione “Lollo c’è”, i motociclisti consegneranno il loro prezioso carico di solidarietà all’associazione Giocamico e al personale in servizio affinché lo facciano arrivare ai bambini ricoverati.



Il secondo appuntamento è previsto alle 11, l’arzilla signora con la scopa cambia mezzo di trasporto e arriva in sidecar scortata dalle auto d’epoca per l’altro tradizionale appuntamento “La Befana dell’Asi”, promosso dal club Ruote a Raggi di Parma, in collaborazione con l’associazione Noi per Loro. Per l’occasione oltre alla consegna dei regali ai pazienti saranno anche donate due Valigie di Marco e Anna con libri e giochi per il reparto di Oncoematologia pediatrica.

L’evento, organizzato dal presidente di Ruote a Raggi di Parma Stefano Baroni, sarà condiviso con una diretta streaming nazionale, organizzata da ASI Solidale sui propri canali social, con circa 70 club sparsi in tutta Italia aderenti all’iniziativa.