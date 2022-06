M5S Emilia Romagna: “Guardiamo con interesse al laboratorio politico di Michele Guerra. Buon lavoro!”

Il senatore e referente del MoVimento 5 Stelle per la Regione Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi esprime le proprie congratulazioni a Michele Guerra e Katia Tarasconi, rispettivamente nuovi sindaci di Parma e Piacenza.

“Nonostante i numerosi tentativi fatti, purtroppo in talune realtà del territorio dell’Emilia-Romagna non si sono create le condizioni per far parte della coalizione di campo largo che ha prevalso sia a Parma che a Piacenza. Guardiamo con interesse a questo laboratorio politico e certamente non faremo mancare il nostro apporto costruttivo sia dentro che fuori dalle Istituzioni locali.

Archiviata la complessa fase di riorganizzazione interna, siamo pronti a ripartire con entusiasmo e di certo la nostra collocazione non può che essere nell’ambito di una coalizione progressista, alternativa al Centrodestra.

Da parte nostra, continueremo a lavorare per creare le condizioni affinché ciò possa avvenire nell’immediato futuro”.