Manu Facta Art: l’eccellenza dell’enogastronomia artigianale conquista il Festival del Prosciutto

Dal 6 all’8 settembre, Manu Facta Art è stato presente, come ormai di consueto, alla XXVII edizione del Festival del Prosciutto di Parma, che ha attirato numerosi visitatori, sia dal territorio, sia da fuori provincia, arrivati a Langhirano per vivere un’esperienza unica di sapori e celebrare la tradizione e la cultura locale.

CNA Agroalimentare presente nei tre giorni di Festival con il progetto Manu Facta Art, uno spazio in cui i maestri artigiani di CNA Parma hanno proposto deliziosi piatti genuini e a km zero, anche per celiaci e vegetariani. Il pubblico ha potuto pranzare, cenare e fare merende durante tutto l’arco della giornata, oltre ad acquistare direttamente i prodotti dalle aziende partecipanti. Tra queste: Birrificio Biologico Zuker, 50 Bio, Prosciuttificio Fratelli Verduri, È Pane, VIVI Ferments, Azienda Agricola La Caslen’na, Pasticceria I Portici e Montanari Salumi.

Un’altra iniziativa importante, organizzata da Pieghe Perfette, il gruppo di professionisti acconciatori di CNA Benessere e Sanità di Parma, è stata “La beneficenza rende belli”, a cui hanno preso parte: Marcello Tiseo Direttore della struttura di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera di Parma, il Dott. Francesco Leonardi Ex-Direttore del Dipartimento Medico generale e specialistico di Oncologia di Parma e il Dott. Giovanni Gelmini Direttore del Distretto Sud-Est dell’AUSL. Presso lo stand dell’associazione di volontariato The Angels Valparma ODV, i visitatori hanno potuto usufruire di servizi di bellezza, come tagli di capelli, acconciature, massaggi e trattamenti olistici, con un’offerta minima di 15 euro. Il ricavato delle due giornate è stato devoluto all’associazione The Angels Valparma ODV per sostenere il progetto “Un’onda per il tuo Benessere” presso il Centro Cure Progressive di Langhirano.

Un sentito ringraziamento va agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa: Bergamaschi Claudio, La Verde Srl, Oce Carrelli Elevatori, Auto Reggiani Snc, Tecna Srl, Prefinaparma Srl, CNA Servizi Soc. Coop a r.l., lo sponsor tecnico L’Artigiana Srl, e ai saloni di acconciatura che hanno partecipato: Alterego di Barbara Frati, Bizzarri Capricci di Armanda Gerbella, Federica Buzzi, Ley&Ley snc di Costa Marlyse & C., Milly’s Hair di Gazza Lara, Personalità Hair Style snc di Morgan Visioli e Monferdini Daniela. Si ringraziano inoltre gli sponsor tecnici Jurvedha e Mir Original.

“Il Festival del Prosciutto di Parma ha confermato ancora una volta quanto sia importante il lavoro dei produttori del nostro territorio – ha affermato Paolo Giuffredi Presidente di CNA Parma – L’evento Manu Facta Art è stato un’occasione per far scoprire prodotti artigianali di qualità, ma soprattutto per far conoscere le persone e le realtà imprenditoriali che, con passione e impegno, portano avanti una produzione enogastronomica artigianale, un patrimonio prezioso per il territorio e per la comunità”.

“Le produzioni artigianali non sono solo un’eccellenza del nostro territorio, ma un tratto fondamentale della nostra identità – ha commentato Claudio Bergamaschi Presidente CNA dell’Area Territoriale di Langhirano – Dare visibilità a queste realtà vuol dire preservare il valore di ciò che ci rende unici e offrire ai consumatori un prodotto autentico e genuino. Come rappresentante CNA di questo territorio, sono orgoglioso di promuovere queste realtà e di far sì che sempre più persone le conoscano e le apprezzino”.