Massari presenta la sua candidatura alle regionali: “In campo per il territorio”

Nella giornata di sabato 19 ottobre, all’Ex Macello di Fidenza, Andrea Massari, già Presidente della Provincia di Parma e Sindaco di Fidenza, ha aperto la sua campagna elettorale come candidato al Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna alle prossime elezioni, a sostegno di Michele De Pascale e del Partito Democratico.

Insieme alle circa 200 persone radunatesi nonostante il maltempo, era presente anche il Sindaco di Fidenza che è intervenuto sottolineando come Andrea Massari sia la persona più preparata per difendere la comunità locale. Erano presenti altri sindaci del territorio, tra cui Giulia Zucchi di San Secondo, Stefano Nevicati di Busseto, Luigi Spinazzi di Fontanellato, Marco Taccagni di Soragna e Alessandro Gattara di Roccabianca.

“Sono qui oggi con la mia comunità – ha esordito Massari – le donne e gli uomini che mi hanno sempre sostenuto, per ribadire la mia convinzione che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta: una strada fatta di ascolto, di proposte concrete e di difesa del nostro territorio,”

Massari ha poi sottolineato come questa candidatura rappresenti il naturale proseguimento di un percorso di impegno politico e amministrativo a favore del territorio.

L’ex Presidente della Provincia ha evidenziato i risultati ottenuti negli anni, partendo dalla decisione simbolica di avviare la campagna elettorale vicino al Duomo di Fidenza, luogo che rappresenta la Via Francigena, da lui candidata come sito UNESCO durante il suo mandato da sindaco. “La Via Francigena, insieme alla Via Emilia, sono alcuni dei simboli di questa campagna elettorale: dei percorsi che attraversano l’intera Provincia, una comunità ricca che ho servito con dedizione ma con molte fragilità alle quali prestare attenzione.”

Tra i punti di forza del suo operato, Massari ha elencato anche i significativi interventi nell’edilizia scolastica, con la costruzione di sei nuove scuole in tre anni, la manutenzione delle strade, con 300km di nuovi asfalti, e il rilancio della Reggia di Colorno, inserita nel circuito delle Reggie Reali Europee e sostenuta con un finanziamento di cinque milioni di euro per il suo sviluppo museale.

Particolare attenzione è stata riservata alle politiche abitative e ambientali: “A Fidenza, il Comune ha acquistato centinaia di unità abitative per garantire una casa a prezzi accessibili, e sul fronte ambientale, abbiamo riqualificato siti inquinati come la Carbochimica,” ha affermato Massari, sottolineando anche la necessità di un sistema sanitario più efficiente e meno burocratizzato.

“Questa campagna sarà fatta di ascolto e di confronto con le comunità che voglio rappresentare. Il nostro territorio merita più attenzione e più energia. Il viaggio è appena iniziato. Continuiamo insieme, avanti, sulla strada giusta.”