Matteo Agoletti al Consiglio nazionale di Forza Italia: apertura al civismo anche a Parma per le regionali

Si è svolto a Roma il consiglio nazionale di Forza Italia, presente Matteo Agoletti coordinatore provinciale delegato di Parma. Alla presenza della squadra di governo azzurro, dei parlamentari e dei delegati locali, il coordinatore nazionale Antonio Tajani ha fatto il punto a seguito delle recenti elezioni europee che hanno visto crescere Forza Italia a livello nazionale fino al 10 per cento.

“Un grande risultato, se consideriamo che lo scorso anno in questo periodo dopo la scomparsa del presidente Berlusconi c’era chi prevedeva lo scioglimento del partito. Invece partendo dal basso, coinvolgendo la base, il popolo dei moderati ha voluto premiare il partito azzurro – ha commentato Matteo Agoletti. Grazie alla serietà, alla responsabilità e alla concretezza fino ad ora dimostrati, l’azione politica nel solco del Partito Popolare Europeo punta a far crescere i consensi con l’obiettivo di raggiungere il 20 per cento alle prossime elezioni politiche”.

Nel frattempo dopo il buon risultato alle elezioni europee che ha visto anche l’elezione a vicepresidente del gruppo PPE all’Eurocamera di Massimiliano Salini (nella foto con Agoletti) si guarda ai prossimi appuntamenti elettorali con i rinnovi dei consigli regionali in Umbria ed in Emilia Romagna. Proprio in occasione delle prossime elezioni emiliano romagnole anche a Parma si sta lavorando per la composizione della lista che come chiesto da Tajani sarà aperta a tutte le realtà associative e civiche che si rivedono nel programma moderato messo in campo da Forza Italia.