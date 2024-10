Mercatino Regionale Francese: un weekend di sapori, profumi e tradizioni d’Oltralpe in centro città

Da venerdì 1° novembre a domenica 3 novembre Parma ospiterà il Mercatino Regionale Francese, con oltre trenta espositori che proporranno prodotti enogastronomici e di artigianato autentici e di alta qualità.

Il mercatino si svolgerà in Strada Garibaldi, da Via Bodoni a Via Borghesi, dalle 10 alle 20 nella giornata di venerdì e dalle 9 alle 20 sabato e domenica.

Il Mercatino Regionale Francese è un evento proposto da un gruppo di operatori e di operatrici commerciali francesi con esperienza internazionale in questo settore.

I visitatori e le visitatrici potranno trovare oltre ottanta tipi di formaggio, un’ampia proposta di vini, biscotti Bretoni, macaron, spezie, baguette e croissant e tante altre prelibatezze. I prodotti artigianali, come tovaglie, saponi, lavanda, essenze e borse in paglia, arrivano dalla Provenza e dalla Costa Azzurra; profumi, cosmetici e accessori moda provengono principalmente da Parigi.

Per facilitare l’accesso al Mercatino Francese di Qualità e garantire la sicurezza dei visitatori e delle visitatrici, il traffico lungo Strada Garibaldi sarà interdetto e le linee urbane del trasporto pubblico locale dell’area interessata verranno deviate su Viale Mariotti.