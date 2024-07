Mercato di Barriera Repubblica: Campagna Amica, abbronzatura a km zero con il melone

Sabato mattina 20 luglio nel Mercato di Campagna Amica di Barriera Repubblica a Parma (Largo Calamandrei) arriva l’iniziativa “Abbronzatura a km zero”. Sui banchi dei produttori agricoli di Coldiretti sarà possibile fare il pieno di vitamine per favorire l’abbronzatura e scoprire tutte le proprietà e i benefici della frutta e verdura di stagione a partire dal melone.

Pezzo forte della giornata – annuncia Coldiretti – il gelato a km zero, realizzato con latte di capra e melone locale, raccolto al giusto grado di maturazione in modo che la polpa abbia il giusto livello zuccherino e un profumo dolce e intenso. Una specialità tutta realizzata con prodotti di Campagna Amica, radicati al territorio, freschi, sani e genuini, e di cui, soprattutto, si conosce l’origine.

Il melone – evidenzia Coldiretti – è un frutto tipico dell’estate, apprezzato da grandi e piccini per il suo sapore dolce e rinfrescante. Ricco di vitamine A e C e di minerali, il melone rientra tra gli alimenti antiossidanti ed è consigliato agli amanti della tintarella in quanto stimola la produzione di melanina, favorisce l’abbronzatura ma protegge anche la pelle dalle radiazioni solari. È un prodotto prezioso anche per la nostra salute e bellezza; previene infatti le malattie del cuore e protegge la vista, aiuta a dimagrire, contrasta la cellulite e idrata la pelle prevenendo secchezza e rughe.

I cittadini consumatori potranno acquistarlo al mercato di Campagna Amica abbinato anche ad altri alimenti che colorano l’estate e che sono adatti per una dieta adeguata ad una abbronzatura sana e naturale, come carote, albicocche, cocomeri, pesche ma anche insalate, lattughe, pomodori e peperoni che hanno alti contenuti di vitamina A e carotene. Con il caldo estivo è importante – conclude Coldiretti – consumare molta frutta e verdura fresca con sali minerali e liquidi preziosi per mantenere l’organismo efficiente, combattere i radicali liberi e idratarsi.