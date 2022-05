Michela Canova: “Proseguiremo la nostra battaglia con un estremo tentativo al Consiglio di Stato”

Le valutazioni riguardanti un possibile ricorso al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del TAR che ha confermato la ricusazione della nostra lista ci inducono a proseguire attraverso la via legale.

Ciò non toglie il rammarico per le criticità procedurali che non hanno consentito il normale esito di presentazione della nostra lista.

In questo estremo tentativo di ridare rappresentanza a molti elettori ed elettrici di Parma, ci motiva anche la convinzione riguardante il valore delle nostre proposte programmatiche che consegneremo comunque al giudizio dell’elettorato.

Continuiamo quindi con determinazione questa battaglia che intendiamo per l’intera città oltre che per la nostra lista.

Michela Canova