Michele De Pascale visita la Casa della Salute di Salsomaggiore: “Un esempio di buona prassi da estendere”

Il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ha visitato oggi la Casa della Salute di Salsomaggiore Terme, accompagnato da Pasquale Gerace, candidato della lista “Civici, con de Pascale Presidente”.

Inaugurata nel 2021, la Casa della Salute di Salsomaggiore rappresenta un modello avanzato e innovativo di centro sanitario territoriale, in cui cure primarie e specialistiche si integrano in un’organizzazione efficiente, accogliente e orientata alla qualità, al servizio di circa 20.000 abitanti.

“Questa struttura – ha dichiarato de Pascale – è un esempio di buona prassi da estendere, con spazi moderni e servizi sanitari che rispondono in modo ottimale alle esigenze della comunità. Sebbene ogni realtà sia sempre migliorabile, il livello qualitativo raggiunto qui è decisamente alto, e il modello di assistenza integrata, che unisce la professionalità dei medici di medicina generale e degli specialisti, garantisce risposte personalizzate ai bisogni dei cittadini e può rappresentare un punto di riferimento per altri territori.”



Altro aspetto rilevante di questo centro è il contesto unico in cui si trova: la Casa della Salute di Salsomaggiore sorge infatti all’interno di uno stabilimento termale. Questa posizione privilegiata consente di coniugare i servizi sanitari con le cure termali, offrendo un valore aggiunto sia dal punto di vista terapeutico che preventivo.

“La riapertura delle storiche Terme Berzieri, simbolo mondiale del termalismo e della bellezza Liberty, rappresenta un evento di grande importanza per la comunità – ha sottolineato de Pascale – e contribuisce a posizionare Salsomaggiore come un modello per il benessere, con ricadute positive sia per i suoi cittadini che come meta turistica. Le Terme di Salsomaggiore sono state affidate, a seguito di un processo di evidenza pubblica e dopo l’acquisizione da parte della Cassa Depositi e Prestiti, a un’azienda rinomata a livello nazionale e internazionale per la gestione di strutture di benessere. Questa collaborazione rappresenta un passo decisivo verso la valorizzazione della città come capitale del benessere e della salute”.

La Casa della Salute di Salsomaggiore è oggi un esempio di successo per la gestione delle cure territoriali, grazie alla sua capacità di offrire accessibilità ai servizi, continuità assistenziale e centralità del paziente. La struttura sta ora evolvendo in Casa della Comunità, un’innovazione che intende sviluppare ulteriormente la sinergia tra i diversi attori della sanità, includendo il Centro di Assistenza Urgente (Cau) per una risposta sanitaria ancora più ampia e integrata. La futura Casa della Comunità di Salsomaggiore, in connessione con le terme, offrirà percorsi di prevenzione e cura avanzati, in un modello che unisce benessere e salute.