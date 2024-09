Michele Guerra eletto presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria

L’assemblea della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (Ctss), tenutasi questa mattina nella sede della Provincia di Parma, ha eletto all’unanimità presidente il sindaco di Parma Michele Guerra.



Il nuovo vertice della Ctss raccoglie il testimone da Andrea Massari, presidente uscente della Provincia di Parma.



“Ringrazio anzitutto il presidente Massari – dichiara Guerra – per il lavoro svolto in questi due anni alla guida. Ringrazio poi sentitamente le sindache e i sindaci che hanno deciso di eleggermi all’unanimità come nuovo presidente. Una scelta, questa, che mi responsabilizza in modo particolare verso quella che è la necessità di una gestione della Conferenza, fortemente condivisa con i distretti e le esigenze dei singoli territori. Allo stesso modo, ringrazio l’intero mondo delle nostre professioni sanitarie, gli ordini professionali e i sindacati, che in Conferenza concorrono a fissare e raggiungere i risultati che ci diamo”.

“In un momento delicato come questo – continua il sindaco di Parma – serve una presenza decisa dei sindaci e in particolare dei sindaci dei capoluoghi, che devono farsi carico dei bisogni di tutto un territorio, fuori da logiche ristrette e dentro una visione vasta che porti ad un miglioramento dei servizi che fanno il benessere delle comunità”.

“Abbiamo ben chiari gli obiettivi su cui dobbiamo lavorare insieme, in un dialogo serrato con la Regione, a partire dal processo di unificazione delle due aziende, per arrivare al potenziamento dei necessari investimenti in termini di strutture e persone sulle realtà ospedaliere del nostro territorio, fino al rafforzamento dei percorsi socio-sanitari che ci sta vedendo molto attivo nel lavoro sulle case della comunità – conclude Michele Guerra”.

“Con questa ultima conferenza termina il mio mandato alla guida della conferenza – afferma Massari – è importante l’impegno che tutti i sindaci insieme hanno esercitato nella definizione degli indirizzi delle aziende sanitarie in un periodo storico, quello post covid, caratterizzato da estrema fragilità per le incertezze sulle risorse destinate alla sanità dal governo italiano.

“Le sfide su una sanità per tutti – continua Massari – diffusa e organizzata sul territorio rimangono al centro del prossimo mandato a guida Michele Guerra che può contare sull’appoggio unitario di tutta la provincia – conclude il presidente della Provincia”.



“Il fatto che il sindaco di Parma scenda in campo e si candidi a presiedere la Ctss deve essere visto come un fatto enormemente positivo perché lancia un segnale di coesione e di volontà di agire di concerto da parte di tutti noi. Non ho dubbi sul fatto che Michele Guerra saprà esprimere una politica di grande equilibrio, dando spazio e attenzione a tutte le realtà territoriali della nostra provincia. Voglio ringraziare pubblicamente Andrea Massari per l’importante lavoro svolto in questi anni, ponendo le basi per l’apertura di questa nuova fase – ha dichiarato il sindaco di Fidenza Davide Malvisi”.



“Monitoriamo con particolare interesse e attenzione la procedura di unificazione dell’AOU e Ausl tuttora in corso. L’indirizzo condiviso dal territorio comprensoriale di nostro interesse è rivolto alla riorganizzazione dei servizi sanitari all’insegna della coesione, affinché all’utenza residente in città e montana sia assicurata l’uniformità qualitativa e quantitativa. È una missione che, ove realizzata, riserverà beneficio all’intero territorio provinciale, anche con la riduzione dei tempi di attesa per gli esami clinici. Certamente è auspicabile che il Governo assicuri maggiori risorse ai servizi socio-sanitari. Ringrazio Andrea Massari per l’impegno profuso e Michele Guerra per la disponibilità a raccogliere il testimone – ha dichiarato Marco Moglia, sindaco di Borgotaro”.



“La Ctss di Parma si è sempre caratterizzata per la chiarezza di indirizzi programmatori e per la tempestività con cui i sindaci che la compongono affrontano i temi emergenti in ambito sanitario e sociosanitario. Sono convinto che la conduzione di questo fondamentale luogo strategico da parte del sindaco del comune capoluogo, Michele Guerra, garantirà continuità innovativa rispetto al lavoro dei predecessori, Federico Pizzarotti e Andrea Massari che personalmente ringrazio – ha dichiarato Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario dell’Azienda Usl”.