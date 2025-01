“Miloud, un’altra vita spezzata dall’indifferenza”: l’intervento di Ciac e della Chiesa di Parma

“Il 4 gennaio Miloud Moloud, un lavoratore marocchino che da dieci anni contribuiva con le sue mani e il suo sudore ai cantieri edili di Parma, è morto di freddo in mezzo alle case nuove del quartiere Parma Mia. Non è morto solo di freddo: è morto di sfruttamento, di precarietà, di esclusione, di razzismo sistemico scrive in una nota Ciac onlus-“.

“Miloud non aveva una casa perché, nonostante lavorasse, il suo basso stipendio e la discriminazione verso gli stranieri gli hanno impedito di accedere a un alloggio dignitoso. È morto nell’indifferenza di una città che costruisce case ma non garantisce il diritto ad abitarle; di una società che sfrutta la forza lavoro migrante senza offrire tutele e rispetto”.

“Ciac ha più volte denunciato il rischio che vivono le persone costrette a dormire all’addiaccio, vittime della mancanza di tutele e di politiche discriminatorie che rendono impossibile avere un documento, un lavoro regolare e accedere a un’abitazione, soprattutto per i migranti. Persone che rischiano la vita per la sola colpa di essere povere, invisibili”.

“Non possiamo accettare che simili tragedie diventino la normalità, né che nelle nostre città ci siano persone che muoiono ai margini, invisibili e dimenticati. Miloud non doveva morire così. Ogni morte come la sua è una sconfitta per tutti. Ancora una volta chiediamo l’immediata mobilitazione di tutte e tutti – conclude Ciac”.

Sulla morte del sessantaquattrenne marocchino interviene anche la chiesa di Parma:

“La Chiesa di Parma apprende con grande dolore la morte di Oumouloud Mouloud, avvenuta in un riparo di fortuna, ed esprime cordoglio. La Chiesa di Parma è da sempre impegnata ad offrire alloggio e ristoro a chi si trova esposto al freddo o alle intemperie e prova una profonda sofferenza quando non è possibile attivare questi servizi verso chi ne abbisogna, perché – nonostante la capillare presenza sul territorio – restano ignoti, o perché queste stesse persone non vi fanno ricorso e anche, a volte, perché non desiderano usufruirne. Certi che solo l’impegno condiviso di un’intera città potrà arginare o evitare tali drammi, rinnova il proprio sforzo in sinergia con quanti, animati da retta ragione e buona volontà, vogliono condividerlo”.