Miss Italia 2024: a Monticeli Terme la finale regionale

Per la prima volta una finale regionale di Miss Italia arriva a Monticelli Terme, e sarà direttamente Francesca Bergesio, Miss Italia in carica, a incoronare la nuova Miss Emilia Romagna 2024.

L’appuntamento è per sabato 31 agosto alle ore 20:30 in Piazza Fornia.

Di fronte a una giuria d’eccellenza, sfileranno le concorrenti provenienti da tutte le province dell’Emilia Romagna, per una serata all’insegna della bellezza e dell’eleganza..

“Dalla musica alla poesia, dal cinema allo spettacolo: ancora una il Comune di Montechiarugolo si dimostra capace di attirare i grandi eventi, valorizzando il territorio come merita, anche oltre i confini locali – è il commento del Sindaco Daniele Friggeri -. Siamo felici che Monticelli Terme sia stata scelta dagli organizzatori per ospitare la finale regionale dell’ottantacinquesima edizione di Miss Italia, un appuntamento molto seguito, di livello nazionale, che celebra non solo la bellezza, ma anche l’impegno e la determinazione di tante giovani ragazze. Il lavoro di questi mesi è stato premiato e oggi siamo contenti di patrocinare un evento così importante, che accenderà i riflettori non solo sulla bellezza ma anche sulla nostra frazione termale”.