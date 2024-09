Mobilità sostenibile: in arrivo a parma il nuovo servizio di car sharing elettrico corrente

Da ottobre 2024 arriva a Parma, in via sperimentale, il servizio di sharing a flusso libero 100% elettrico Corrente del Gruppo Tper. La flotta iniziale sarà di 20 veicoli modello Volvo EX30.

La novità è stata presentata, questa mattina, in piazza Garibaldi in presenza del Sindaco, Michele Guerra, da Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità del Comune di Parma, da Michele Ziveri, Amministratore Unico di Infomobility Spa, dalla Presidente e Amministratore Delegato di Tper Giuseppina Gualtieri e dal Direttore Amministrazione, Finanza e Commerciale Fabio Teti anch’esso di Tper Presidente e Amministratore delegato di Volvo Car Italia Michele Crisci.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “Le auto elettriche che caratterizzeranno il nuovo servizio di car sharing rafforzano l’impegno dell’Amministrazione nel segno della sostenibilità. I temi della mobilità sostenibile passano anche per un ripensamento ed una riconfigurazione del trasporto privato. Il servizio di car sharing elettrico consente di utilizzare le auto nell’ambito di un disegno di sostenibilità che permette di muoversi anche nelle Ztl e nelle corsie preferenziali. Inoltre Tper è un servizio che permette di collegare Parma con le altre città della regione, grazie alla formula free floating. Il nuovo servizio di car sharing elettrico rientra nella prospettiva sfidante di neutralità climatica di Parma al 2030. Ricordo, inoltre, che dal primo al tre ottobre si terrà a Parma il convegno di CIVITAS Forum sulla mobilità sostenibile occasione per approfondire le pratiche concrete legate alla promozione della mobilità sostenibile come il car sharing elettrico”.

Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità, ha rimarcato: “Il car sharing in condivisione, senza avere la proprietà dell’automobile, è una scelta nel segno della sostenibilità ambientale grazie a mezzi completamente elettrici ad uso dei parmigiani e di coloro che vengono a Parma per turismo o per lavoro. Si tratta di un servizio innovativo che sfrutta auto completamente elettriche, ricaricate con fonti rinnovabili”.

Michele Ziveri, Amministratore Unico di Infomobility Spa, ha spiegato: “Infomobility ha predisposto un avviso esplorativo per individuare un operatore che fornisse alla città il servizio di car sharing elettrico che prenderà avvio nel mese di ottobre. Completiamo in questo modo la flotta delle auto a disposizione dei cittadini: alle 50 auto di Allways con motore termico ibrido si aggiungono le 20 auto di Corrente con motore elettrico”.

Michele Crisci, Amministratore delegato di Volvo Car Italia, ha concluso: “Siamo molto contenti per i fatto che Tper con il servizio Corrente arrivi a Parma. Si tratta di una collaborazione che è partita lo scorso anno con una fornitura importante da parte nostra nel segno di una assoluta comunione di intenti tra il progetto di sostenibilità di Volvo ed il concetto di car sharing sostenibile elettrico di Corrente. Un connubio che si concretizza oggi a Parma. Crediamo che sia fondamentale sensibilizzare le persone in tema di transizione energetica e decarbonizzazione. Quello di oggi è un esempio concreto che permette, per esempio, di raggiungere Bologna da Parma con un servizio sostenibile ad uso di aziende ed i privati”.

Su incarico del Comune di Parma, Infomobility, a seguito della pubblicazione di un avviso esplorativo, ha affidato per 3 anni il car sharing elettrico cittadino a TPER, Gruppo della mobilità dell’Emilia-Romagna – che dal 2018 gestisce il servizio di sharing Corrente oggi già presente nelle città di Bologna, Casalecchio di Reno, Ferrara, Imola e Cosenza.

Il servizio di car sharing elettrico Corrente si affiancherà al servizio car sharing Allways, gestito dalla società Scai Motor S.r.l., già presente in città da quasi 4 anni, con una flotta attuale di circa 50 veicoli con motore endotermico e ibrido. I due servizi condivideranno i 24 stalli dedicati al servizio di car sharing presenti in città.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO CORRENTE

Utilizzare le auto in sharing è semplicissimo: si scarica l’app Corrente (per Android o iOS), ci si registra inserendo carta d’identità e patente e tramite app è possibile individuare il mezzo più vicino o con le caratteristiche richieste ad esempio per autonomia residua. Lo sharing è a flusso libero: si preleva l’auto dove si trova e la si rilascia, terminando il noleggio, ovunque consentito dal codice della strada all’interno dell’area di operatività che, nel caso di Parma, corrisponde a quasi tutto il territorio compreso dall’anello delle tangenziali.

Si paga solo il tempo di utilizzo direttamente con carta di credito (0.34€ al minuto di noleggio, 18€ all’ora, 59€ al giorno (tutte le tariffe al link corrente.app/tariffe).

Corrente consente inoltre di terminare la corsa anche in altre città della regione Emilia-Romagna dove è già attivo il servizio, compresi aeroporto e la stazione ferroviaria di Bologna dove sono presenti stalli dedicati. Questo permetterà agli utenti di Parma di utilizzare Corrente anche per raggiungere comodamente i più importanti snodi intermodali della Regione.

Il principale vantaggio di Corrente è che l’utente non deve avere pensieri: alla ricarica ed alla pulizia dei mezzi pensano infatti appositi incaricati mentre con le auto della flotta di sharing, anche a Parma, sono consentiti l’accesso e la sosta gratuita nelle ZTL, il transito nelle corsie preferenziali e, in ZPRU la sosta negli stalli riservati ai residenti (righe bianco-blu). Sono infine disponibili parcheggi riservati al car sharing.

Le Volvo EX30 di Corrente sono vetture spaziose, con una autonomia di circa 400 km, un importante vano bagagli ed una elevatissima dotazione in termini di sicurezza.

Il connubio tra Tper e Volvo si basa inoltre sulla comune attenzione al tema ecologico: il 95% della vettura è infatti riciclabile a fine vita.

INCENTIVI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO CORRENTE

I residenti nel Comune di Parma e i giovani residenti in provincia di Parma (18-30 anni) potranno usufruire dei buoni di utilizzo erogati direttamente da Corrente grazie ad un’incentivazione economica fornita da Infomobility per l’avvio del servizio. Il funzionamento è semplicissimo: chiunque sia in possesso dei suddetti requisiti, dopo aver scaricato l’app ed essersi registrato, acquistando 25 € di utilizzo prepagato si vedrà accreditare 50 € (un importo doppio grazie al voucher gratuito). Inoltre con la prossima apertura dell’anno accademico saranno presentate anche specifiche agevolazioni previste per gli studenti iscritti all’Università degli studi di Parma.

In una seconda fase, lo sharing Corrente anche a Parma metterà poi in campo importantissime agevolazioni per gli abbonati mensili o annuali al trasposto pubblico extraurbano o interurbano di Tep che potranno ottenere voucher gratuiti grazie a un finanziamento regionale, che ha l’obiettivo di favorire l’uso combinato del trasporto pubblico e dei servizi di sharing mobility.

Maggiori informazioni sul sito: corrente.app/parma