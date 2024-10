Moda: il 19 ottobre all’Abbazia di Valserena inaugurazione della mostra “Cleonice Capece”

Sabato 19 ottobre all’Abbazia di Valserena, sede del Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma (strada viazza di Paradigna 1), sarà inaugurata la mostra Cleonice Capece, a cura di Maria Vittoria Alpi. L’appuntamento è per le 11 nella Sala delle Colonne.

Con questa mostra, aperta fino al 24 dicembre, lo CSAC dell’Ateneo inaugura una nuova serie di esposizioni, dedicate alla presentazione al pubblico dei fondi di più recente acquisizione. Il fondo donato al Centro nel 2024 dalla creatrice di moda Cleonice Capece va ad arricchire la Sezione Media-Moda dello CSAC, aggiungendo un ulteriore tassello al racconto della storia della moda italiana della seconda metà del Novecento.

Attraverso una selezione di materiali eterogenei (disegni, fotografie, articoli di stampa, groupages pubblicitari, campionature di tessuto e una piccola selezione di abiti) la mostra svela la figura di Cleonice Capece, dal suo esordio nel mondo della moda, avvenuto quasi per caso, alle collaborazioni con famosi brand internazionali.

Attiva a Roma dai primi anni Sessanta, quelli che in Italia porteranno alla nascita del prêt-à-porter, Cleonice Capece si avvicina al mondo della moda senza una formazione ma dotata di un innato buon gusto, di uno stile personale e di un grande spirito imprenditoriale. Nel 1962 apre il suo primo showroom nella centralissima via Gregoriana, dove propone collezioni di capi prodotti in serie. Le sue creazioni si distinguono per l’altissima qualità della realizzazione e sono caratterizzate da un’estrema attenzione nella scelta dei tessuti, ai quali abbina dettagli originali e preziosi provenienti dalla grande tradizione artigianale italiana. Il successo riscosso dalle sue prime collezioni le vale ben presto l’invito a prendere parte alle sfilate della Sala Bianca di Palazzo Pitti, la più prestigiosa passerella dell’epoca. Negli stessi anni è chiamata a partecipare a numerosi Fashion Shows, manifestazioni promozionali della moda italiana all’estero, che renderanno il marchio Cleonice Capece noto a livello internazionale. Le sue collezioni vengono esportate in oltre trenta paesi e vendute nelle migliori boutique e nei più conosciuti department stores, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 1974 la sua storia prende un nuovo corso: lascia Roma e si trasferisce a Londra, dove vive ancora oggi. Nello showroom che apre in Conduit Street presenta una nuova etichetta (Cleonice Capece Collections Ltd. London – Rome) di ricercati capi Made in Italy. A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta inizia a collaborare con noti marchi, tra cui Burberry, Woolea e Beged-Or, per i quali realizza collezioni di grande successo.

La mostra Cleonice Capece, come le precedenti esposizioni allestite nella Sala delle Colonne, è caratterizzata da una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e finanziaria. Il progetto di allestimento, realizzato grazie al riutilizzo di materiali, arredi, supporti, e anche le grafiche, sono stati realizzati dallo staff tecnico del Centro. Ancora una volta quindi un’idea di produzione culturale che caratterizza le capacità progettuali di ricercatrici, ricercatori, curatrici e curatori di CSAC, con l’obiettivo di valorizzare le collezioni attraverso la restituzione di storie a volte dimenticate.

Cleonice Capece

a cura di Maria Vittoria Alpi

19 ottobre – 24 dicembre 2024

CSAC Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma

Abbazia di Valserena

Strada Viazza di Paradigna 1, 43122 Parma

