Modifiche alla viabilità in piazzale Barbieri per riqualificare la pavimentazione in cubetti

Dal 05/08/2024 al 31/08/2024, nel breve tratto di strada Bixio in prossimità di piazzale Barbieri, area nord-ovest di piazzale Barbieri e breve tratto di viale Vittoria, in prossimità di piazzale Barbieri, sono previsti restringimenti di carreggiata pari ad una corsia di marcia. Prevista anche l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata amo i lati 0-24h. Istituzione del senso unico direzione ovestàest (direzione viale Vittoria / piazzale Barbieri / strada Bixio)

All’intersezione tra via Pintor e piazzale Barbieri istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Pintor che si immettono in piazzale Barbieri.

Strada Bixio, breve tratto compreso tra piazzale Barbieri e viale Gorizia, istituzione del senso unico di marcia direzione da sud a nord (da piazzale Barbieri a viale Gorizia).

I veicoli che normalmente percorrono strada Bixio direzione viale Vittoria verranno deviati da apposito piano di segnalamento su percorsi alternativi ossia in borgo San Giuseppe, via Don Minzoni, via Riva e strada del Quartiere.

L’Azienda Tep S.p.A provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.