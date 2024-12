Montechiarugolo: la manutenzione del Polivalente verso un paternariato pubblico-privato: se ne è discusso durante l’ultimo consiglio comunale. In seduta, approvata anche la convenzione per quattordici posti nido con la scuola “Fava Don Antonio” di Basilicanova.

La gestione della manutenzione del nuovo Polivalente di Monticelli è stata al centro, venerdì scorso, della discussione in consiglio Comunale a Montechiarugolo. All’ordine del giorno infatti, tra gli altri punti, c’era la modifica al Dup – Documento unico di programmazione e la contestuale variazione al bilancio di previsione 2024-2026.

“La modifica – ha spiegato l’assessore al Bilancio Gianni Musolino – riguarda la progettualità del Polivalente. L’investimento complessivo, di circa 5 milioni di euro, prevedeva inizialmente l’impiego di risorse proprie del Comune, che si sarebbero aggiunte ai fondi provenienti dal credito sportivo e al finanziamento regionale. In questi mesi però abbiamo lavorato alla proposta di un paternariato pubblico-privato che permetterebbe di sgravare il Comune dai rischi di gestione del nuovo Polivalente riducendo anche l’impiego di risorse comunali”.

In sostanza, la gestione dei servizi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di riscaldamento e illuminazione del nuovo Polivalente saranno in capo per i prossimi 17 anni al soggetto privato che si farà carico tra l’altro dell’efficientamento energetico, con l’obiettivo di ridurre i consumi. Nell’ottica dell’affidamento, la variazione di bilancio riguarda l’eliminazione dalle entrate di 598 mila euro di contributi ministeriali destinati all’efficientamento del Polivalente che, così, andranno al soggetto privato che l’avrà in carico.

“Al momento – spiega Musolino – c’è già un soggetto interessato, Iren Smart Solutions, ma l’affidamento sarà messo a gara a breve per valutare l’eventuale interesse di altri privati”.

“L’affidamento – ci ha tenuto a specificare il sindaco Daniele Friggeri – non riguarda le attività e i servizi alla persona erogati al Polivalente, che resteranno assolutamente in capo al Comune, ma solo la gestione della manutenzione dell’immobile. Questo ci consentirà di ridurre l’investimento di risorse pubbliche e di tutelarci da eventuali malfunzionamenti, di cui solo il provato sarà chiamato a rispondere. Con ogni probabilità – ha aggiunto – la realizzazione del nuovo Polivalente, un progetto da oltre 5 milioni di euro, 5.246.951 per l’esattezza, sarà l’obiettivo più sfidante non solo del mandato ma anche della storia recente del Comune di Montechiarugolo”.

Come hanno poi sottolineato gli assessori Laura Scalvenzi e Paolo Schianchi, il nuovo Polivalente manterrà le stesse finalità pubbliche, sociali e culturali, che svolge già oggi, con in più la possibilità, come richiesto anche da chi il Polivalente lo vive ogni giorno, di integrare nuove attività, grazie agli spazi rinnovati.

E sempre in tema di servizi, durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata con dodici voti favorevoli e quattro astensioni, la convenzione con la scuola dell’infanzia paritaria “Fava Don Antonio” di Basilicanova per l’attivazione, in via sperimentale di 14 posti nido per gli anni 2024/25, 2025/26 e 2026/27.

“Una convenzione – ha spiegato l’assessora Scalvenzi – che, sfruttando risorse europee che passano attraverso la Regione, e aggiungendo risorse comunali, ci permette di dare risposta alle richieste delle famiglie, sfruttando la collaborazione già avviata nell’ambito dei servizi 3-6 anni con una struttura già convenzionata e in una posizione centrale e favorevole, garantendo le stesse condizioni di accesso e tariffarie delle strutture pubbliche del territorio”.