Monticelli: sabato 7 dicembre alla Scuola Gialla si inaugurano le attività del Polivalente

Mentre il progetto per la realizzazione del nuovo Polivalente procede spedito, le attività che prima erano ospitate dal centro hanno trovato una nuova casa: la scuola gialla di Monticelli.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato, 7 dicembre, alle 10.30.

Dalla chiusura estiva, in agosto, è iniziato il trasferimento dei servizi e del materiale, oltre che del personale del Polivalente e ora che le operazioni sono concluse tutte le attività possono finalmente tornare a regime.

“Quello del Polivalente è molto probabilmente il progetto più sfidante di questo mandato e, in generale, non ha molti precedenti nella storia recente del Comune di Montechiarugolo – spiega il Sindaco Daniele Friggeri -. Tutto procede per il meglio ma i tempi non saranno brevi per un’opera di tale portata. Per questo era importante garantire comunque agli utenti, e a tutta la comunità, uno spazio sociale e culturale di condivisione, oltre che la continuità delle attività in essere. In attesa dell’avvio dei lavori e di poter festeggiare finalmente il nuovo Polivalente a Monticelli, questa è la soluzione ideale”.

“Con l’inaugurazione – gli fa eco l’Assessora ai Servizi Culturali e Bibliotecari Laura Scalvenzi – riapriranno le attività della ludoteca e biblioteca per i bambini, con l’angolo dedicato agli 0-6, la biblioteca per adulti, puntando in particolare sul prestito interbibliotecario, e lo spazio per la consultazione di riviste e periodici. I corsi di italiano per adulti, con il Cpia, sono già ripresi, ospitati sempre alla scuola gialla, così come l’Ufficio Associazionismo Volontariato e sport, lo sportello InfoLavoro, gli incontri di “A piccoli passi verso il benessere” e, per un giorno alla settimana, le attività dell’Air Jam. Pur avendo a disposizione degli spazi ridotti rispetto al Polivalente – aggiunge -, siamo riusciti a mantenere tutte le attività del centro e la filosofia del servizio. La scuola gialla, inoltre, è in una posizione centrale a Monticelli, è nelle vicinanze della scuole e della parrocchia e permette l’accesso diretto delle classi alla biblioteca. Una soluzione temporanea ma ideale”.