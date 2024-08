Morte del piccolo Seifeddin, Ottolini (Europa Verde): “A Gaza sterminio di civili inermi”

La morte del piccolo Seifeddin Mohammed Yehya Barakeh è solo un po’ più vicino a noi, rispetto ai tanti altri bambini che continuano a soffrire e a morire a Gaza.

Alle parole opportune e condivise che il Sindaco di Parma ha pronunciato non appena appresa la triste notizia, il gruppo consiliare di Europa Verde – Verdi – Possibile ci tiene ad aggiungere una considerazione importante e cioè la responsabilità del massacro, che oggi è in capo a un soggetto ben preciso: il governo israeliano, impegnato non in una guerra, ma in un vero e proprio sterminio di civili inermi.

La condanna del governo israeliano non mette in discussione il riconoscimento di Israele come Stato e analogamente la condanna di Hamas non dovrebbe essere usata come argomento contro il necessario riconoscimento di uno Stato palestinese.