Museo d’Arte Cinese di Parma: gennaio e febbraio a misura di bambino

Domenica 12 gennaio si viaggerà tra miti e leggende attraverso i tesori esposti, mentre fino a sabato 15 febbraio sarà possibile partecipare a visite guidate tematiche alla mostra “Wandern”

Parma, 9 gennaio 2025 – Con il nuovo anno, arriva un bastimento carico di nuovi appuntamenti per bambini e famiglie al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico (in viale San Martino, 8).

Domenica 12 gennaio alle 16.00 si inizia con “Leggende e Credenze”, un viaggio emozionale attraverso miti, leggende e credenze provenienti dall’Africa e dall’Asia, partendo dai tesori ospitati al museo. A seguire un laboratorio creativo condiviso. Il tutto curato da Chiara

Grassani ed Elena Pescatore con prenotazione obbligatoria e un costo di 12 euro per bambino, 15 per l’adulto. Il pacchetto famiglia (2 adulti più 2 bambini) ha un costo di 50 euro.

Fino a sabato 15 febbraio, sarà possibile prenotare visite guidate alla collezione del museo, che includono anche la mostra di Kerol Montagna, “Wandern. Tracce di suggestioni, Impressioni di paesaggi”. La mostra esplora il concetto romantico del Wandern: un invito a viaggiare tra interiorità e paesaggio attraverso l’arte. Durante le visite si potranno approfondire i tesori del museo e scoprire dettagli sulle tecniche artistiche di Montagna. Anche in questo caso, è necessaria la prenotazione (10 euro a persona, gruppo minimo di 5 persone).

Per informazioni:

Museo d’Arte Cinese ed Etnografico

viale San Martino, 8 – 43123 Parma

Tel: 0521 257337

Sito web: www.museocineseparma.org

E-mail: info@museocineseparma.org

Orari: da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. La domenica dalle 15 alle 19.