Museo del Salame di Felino, nuova sede: possibile dare un contributo con l’Art Bonus

L’allestimento del Museo del Salame di Felino nella nuova sede, nell’antico e suggestivo edificio di via Carducci, sta giungendo alla sua conclusione.

Per contribuire a sostenere il più ampio allestimento del Museo che fa parte del circuito dei Musei del Cibo della provincia di Parma, il Comune di Felino ha promosso uno specifico progetto Art Bonus.

Si tratta di uno strumento che consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

Sul sito artbonus.gov.it, che descrive l’intervento effettuato, si può scoprire come fare per diventare mecenate (il sito riporta tutti i donatori che oggi sono oltre 42.150).

Il progetto, oltre all’adeguamento funzionale dei locali, con la creazione di servizi in regola con le norme museali e di percorsi di accessibilità per le persone disabili, già sostenuto con fondi pubblici, prevede non solo il completo riallestimento dei materiali già esistenti, ma anche due serie di interventi ad integrazione. Si tratta dell’inserimento di postazioni di interattività per favorire la ricerca individuale e dell’integrazione di nuovi elementi nella sezione dedicata alla norcineria.

I lavori, che complessivamente hanno un costo di 100 mila euro, sono ormai giunti alle battute finali e in autunno sarà nuovamente a disposizione di cittadini e turisti il Museo del Salame di Felino, nella sua nuova veste e collocazione. Un Museo che, come tutti quelli del circuito, punta a far conoscere il prodotto, le sue origini e la sua storia, le tecniche di produzione, le caratteristiche alimentari e organolettiche e più in generale il territorio a partire dalle nuove generazioni.

Chi volesse diventare mecenate e dare così un contributo può visitare il sito dedicato dal Ministero della Cultura e all’art bonus al link https://artbonus.gov.it/3352-museo-del-salame.html.

In tre anni sarà possibile detrarre dalle imposte il 65% di quanto è stato donato e figurare nell’Albo d’Oro del Museo: un’opportunità per le aziende del territorio, non solo salumiere, ma che operano nel distretto del salame.

Per informazioni e valutazioni Eliana Setti, funzionaria del Comune di Felino, è a completa disposizione previo appuntamento 0521.335923 – e.setti@comune.felino.pr.it

Poiché il museo riaprirà i battenti nel mese di ottobre è utile aderire fin da ora per godere pienamente anche della comunicazione in programma.