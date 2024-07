“Musica in Castello”, libri e storie: tra gli ospiti Paolo Giordano, Silvia Avallone e Stefano Nazzi

Non solo musica ma anche incontri di letteratura, reading e spettacoli teatrali caratterizzano il fitto programma della rassegna “Musica in Castello”, realizzata dalla Piccola Orchestra Italiana aps in collaborazione con i Comuni ospitanti gli eventi e con il sostegno di tantissime realtà e imprese del territorio. Una proposta culturale poliedrica, questa di Musica in Castello che, anche grazie alla partecipazione e al supporto tecnico specialistico di Policonsulting, intende dare il proprio contributo nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Generare inclusione, creare attrattività, sviluppare competenze, contrastare la violenza di genere, tutelare l’ambiente, promuovere pace e giustizia sono i sei propositi verso cui volge la rassegna, attraverso un’offerta di altissima qualità che non manca mai di stupire e coinvolgere il pubblico più eterogeneo.

Da questi principi ispiratori nasce anche il ciclo d’incontri “Libri in Castello” che porterà ad ospitare in diverse località di Parma e Piacenza alcuni tra gli autori e le autrici più apprezzati nel panorama editoriale nazionale contemporaneo.

Il primo appuntamento speciale sarà con lo scrittore Paolo Giordano nel Cortile della Biblioteca Malerba in via Mafalda di Savoia 15/A a Parma, giovedì 11 luglio dove, accompagnato dalla voce e dalla chitarra di Martino Adriani, l’autore torinese ci parlerà della sua recente opera letteraria intitolata “Tasmania”: un romanzo sul futuro, quel futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo, e che può evocare “un luogo in cui, semplicemente, sia possibile salvarsi”.

Protagonista della serata di venerdì 12 luglio, presso la sede Davines spa, di via Calzolari a Roncopascolo (PR), sarà poi l’autrice Silvia Avallone che introdurrà il suo romanzo “Cuore nero” (vincitore del Premio Elsa Morante 2024 per la Narrativa), una storia di condanna e di salvezza che indaga le crepe più buie e profonde dell’anima per riempirle di compassione, di vita e luce. L’appuntamento, reso possibile anche grazie all’impegno di Davines spa, uno dei main sponsor della rassegna, vedrà inoltre un momento musicale di grande impatto emotivo con la partecipazione dell’Ensemble De La Paix, gruppo musicale la cui ricerca artistica muove ad evidenziare i valori di libertà, uguaglianza e fratellanza spirituale legati alla tradizione armena.

Il cartellone musicale riprende sabato 13 luglio con un evento unico nel suo genere: il concerto della Filarmonica Arturo Toscanini, diretta dal Maestro Tommaso Ussardi, nel meraviglioso contesto del Labirinto della Masone, a Fontanellato (PR). Un’occasione straordinaria per ascoltare le note d’opera e le composizioni di geni della musica quali Mozart, Verdi, Rossini, Puccini all’interno di uno degli spazi architettonici più suggestivi e affascinanti della nostra provincia.

Lunedì 15 luglio tornerà invece “Storie in Castello”, ciclo di teatro per ragazzi/e presentato in collaborazione con ASP Distretto di Fidenza. Sul palco allestito per l’occasione in Piazza Guidotti a Polesine Parmense (PR), andrà in scena lo spettacolo “La distanza della luna: un amore appassionato, irragiungibile ed eterno”, produzione Luna e Gnac Teatro, che renderà omaggio, con parole e musica, all’immaginario poetico di Italo Calvino, a quelle atmosfere, sensazioni ed emozioni tipiche delle notti di luna piena, capaci di illuminare come se fosse giorno.

Dopo Giordano e Avallone, un terzo imperdibile incontro è previsto per il ciclo “Libri in Castello”, questa volta con il giornalista Stefano Nazzi. L’autore di “Indagini”, ai primi posti nelle classifiche dei podcast italiani più ascoltati, sarà ospite martedì 16 luglio in Piazzetta Don Mazzoni a Rivergaro (PC), dove con l’accompagnamento musicale di Stefano Tumiati, realizzerà un reading tratto dal suo ultimo libro “Canti di guerra”, una storia nera di sangue, tradimenti e morti ma anche di sodalizi, potere e amore, ambientata nella Milano degli anni ’70.

Tutti gli appuntamenti si terranno alle 21.30 e saranno ad INGRESSO LIBERO, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo gli eventi avranno luogo:

Paolo Giordano a Palazzo del Governatore in Piazza Garibaldi (Parma)

Silvia Avallone a Palazzo del Governatore in Piazza Garibaldi (Parma)

Stefano Nazzi all’Auditorium Casa del Popolo di Rivergaro (PC)

Filarmonica Arturo Toscanini al Palazzetto dello Sport Olimpia – Fontanellato (PR)

“La distanza della luna” al Teatro Pallavicino – Polesine Zibello (PR)

Per maggiori dettagli sul programma completo: www.musicaincastello.it