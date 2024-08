Musica in Castello: Luca Barbarossa a San Secondo il 18 agosto

Sarà il cantautore Luca Barbarossa, tra i più amati compositori e interpreti musicali della sua generazione, l’atteso protagonista dell’evento che verrà presentato a San Secondo Parmense (PR), domenica 18 agosto, alle 21.30, nell’ambito della rassegna Musica in Castello.

Nella cornice della suggestiva Rocca dei Rossi, già imponente fortezza medievale e, in seguito, sfarzosa residenza rinascimentale, l’artista romano “intonerà” una serata tra parole e musica dimostrando ancora una volta il suo poliedrico talento, ma anche quella semplicità verace e quella simpatia contagiosa che lo hanno reso così riconoscibile e inimitabile nel panorama del cantautorato nazionale.

L’evento offrirà un’occasione speciale al pubblico per ascoltare alcuni dei brani più celebri del suo repertorio – da “Roma spogliata” a “Via Margutta”, da “L’amore rubato” a “Portami a ballare” – ma anche per conoscere più da vicino l’essere umano dietro l’artista. Attraverso il racconto di aneddoti e ricordi personali, Barbarossa richiamerà memorie e tracce di quel vissuto che lo hanno visto nascere come giovane cantante folk di strada e diventare poi il trionfatore del Festival di Sanremo 1992, ma anche la voce storica alla conduzione, fin dalla prima edizione nel 2010, del seguitissimo programma radiofonico “Radio 2 Social Club” e, in tempi più recenti, scrittore del romanzo autobiografico “Non perderti niente”, “ode appassionata a quel viaggio incredibile che è la vita, che cambia e sorprende a ogni curva”.

Appuntamento ad INGRESSO LIBERO, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo l’evento avrà luogo nella Sala delle Gesta all’interno della Rocca dei Rossi di San Secondo Parmense.

Per maggiori dettagli sul programma completo della rassegna: www.musicaincastello.it