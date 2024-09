Musica In-Chiostro, Traversetolo: “Fuori di testi” rimandato al 12 settembre causa maltempo

A causa delle previsioni meteorologiche avverse, lo spettacolo-concerto “Fuori di testi”, in programma alla Corte Agresti di Traversetolo per il prossimo giovedì 5 settembre, è rimandato a giovedì 12 settembre. La produzione, commissionata dal Festival della Parola per “Musica In-Chiostro” e inserita nella rassegna “Musica a Corte” del Comune di Traversetolo, verrà proposta nello stesso luogo e con lo stesso programma già comunicati.

PROGRAMMA PER LA SERATA DEL 12 SETTEMBRE

Cambio in corsa, dettato da ragioni organizzative, nella proposta artistica per il terzo appuntamento sinestetico di Musica In-Chiostro, la rassegna di note e parole del Festival della Parola. Il prossimo giovedì 12 settembre a Traversetolo, nella ormai famigliare cornice della Corte Agresti (Via Fratelli Cantini, 8), alle ore 21 andrà in scena FUORI DI TESTI, spettacolo-concerto commissionato dal Festival della Parola. Sul palco ELISA DREI voce solista, GIANCARLO BIANCHETTI chitarra e percussioni, insieme alla FILARMONICA DI PARMA. Lettura testi, direzione e arrangiamenti musicali di MARCO FORTI.

La produzione, inserita all’interno della rassegna MUSICA A CORTE, propone la continua alternanza tra la presentazione dei testi di alcuni tra i brani più famosi della cultura pop e rock e l’esecuzione musicale dei brani stessi. La voce recitante presenta ogni testo in prima persona, come se l’autore lo stesse vivendo o raccontando proprio in quel momento. Al pubblico la sorpresa di scoprire cosa raccontano quei brani iconici che tanti hanno ascoltato e amato, spesso senza soffermarsi sulla dirompente, sfacciata, visionaria follia delle loro parole. Le canzoni così svelate sono tratte dal repertorio di Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Cream, Joni Mitchell, David Bowie, R.E.M., Nirvana, Bob Marley, AC/DC ed altri. La voce di Elisa Drei è accompagnata da un’orchestra di archi, chitarra e percussioni. Gli arrangiamenti musicali, la direzione musicale e i testi sono di Marco Forti. Giancarlo Bianchetti si alterna tra chitarra classica e percussioni.

Ingresso libero senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Info: www.festivaldellaparola.it.

Il Festival della Parola è un’iniziativa di Rinascimento 2.0 aps, realizzata grazie al contributo del Comune di Parma, al main sponsor Opem SpA, agli sponsor Gruppo Hera, BCC Emil Banca, Oiki, Marella Srl, Imeta, Gallani Arredamenti, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna. Altri partner istituzionali: Fondazione Cariparma, Provincia di Parma, Comune di Traversetolo, Comune di Sorbolo e Mezzani.