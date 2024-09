Musica in Pilotta, la nuova rassegna di musica da camera al via il 15 settembre

Il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma inaugura Musica in Pilotta, la nuova rassegna di musica da camera realizzata in collaborazione con la Fondazione Arturo Toscanini e in programma da settembre 2024 a maggio 2025, affiancata per l’occasione da una serie di racconti d’approfondimento a tema artistico. In particolare, l’iniziativa si compone di nove concerti tenuti dai musicisti de La Toscanini abbinati a piccoli racconti riguardanti opere d’arte, documenti e materiali conservati dalla Biblioteca Palatina, dalla Galleria Nazionale, dal Museo archeologico e dalla Fondazione Museo Bodoniano.

Una sinergia suggestiva e inedita che alimenta entrambe le espressioni artistiche, attivando corrispondenze inaspettate e stimolando nuove riflessioni. A sviluppare l’iniziativa Paola Cirani, direttrice della Biblioteca Palatina e del Fondo Musicale della Palatina, da cui provengono i documenti scelti, mentre le opere d’arte della Galleria Nazionale, del Museo archeologico e della Fondazione Museo Bodoniano sono selezionate da Carla Campanini e Cristina Quagliotti.

Il primo appuntamento è in programma domenica 15 settembre 2024 con il Duo La Toscanini, composto da Mihaela Costea, violino, e Davide Burani, arpa, che si esibiranno nel concerto Con grazie sottili, composto da brani di Paganini, Thomas, Saint-Saëns Massenet, Fauré, Elgar, Verdi e Tedeschi. A introdurre lo spettacolo l’intervento di Paola Cirani dedicato all’arpista ottocentesca Cecilia Paini, enfant prodige che all’età di 13 anni la duchessa di Parma Maria Luigia d’Austria volle nell’Orchestra di Corte. Musicista la cui figura non è stata pienamente valorizzata e che la Pilotta ha avuto modo di approfondire grazie alla donazione da parte degli eredi dell’artista, nel 2021, di materiale manoscritto e a stampa appartenuto alla loro antenata.

Secondo appuntamento domenica 20 ottobre 2024 con Racconti di-versi, esibizione ad opera del Quartetto d’archi La Toscanini, che eseguirà composizioni di Malipiero e Schubert. Domenica 17 novembre 2024 sarà in scena il Trio d’Ance della Filarmonica Toscanini che suonerà un brano di Mozart e due di Beethoven, raccolti sotto l’evocativo titolo Disegnando l’aria.

Paesaggi dell’anima è il concerto che chiuderà l’anno, domenica 15 dicembre 2024, che vede il Quintetto d’Archi La Toscanini impegnato, insieme al mezzosoprano Aloisa Aisemberg, nelle composizioni di Villa-Lobos, Guastavino, Ginastera, Gomes, Gardel, Salgàn e Piazzolla.

Si riprende domenica 19 gennaio 2025 con il Sestetto d’archi La Toscanini e Occhio alla forma, un concerto per viole e violoncelli con brani di Borodin e Brahms. Segue, domenica 16 febbraio la Società dei concerti. Presenze vive il titolo sotto il quale la violinista Mihaela Costea, la violoncellista Diana Cahanescu, il pianista Ruben Micieli e il percussionista Francesco Migliarini domenica 16 marzo 2025 interpretano la Sinfonia n. 15 (arr. Viktor Derevianko) di Sostakovic. Mozart, invece, è il protagonista domenica 20 aprile 2025 di Effetto notte, concerto interpretato da Daniele Titti, Elisa Gubert, Miriam Caldarini (corni di bassetto) e Samantha Faina, Barbara Massaro (soprani), Giacomo Pieracci (basso). Infine, Favorita e Delfina è l’esibizione che il duo Chiara De Zuani (clavicembalo) e Lorenzo Montenz (arpa) proporrà domenica 11 maggio 2025, spaziando tra brani di De Visée, Baur, Haendel, Paisiello, Scarlatti e Petrini.



PROGRAMMA MUSICA IN PILOTTA

Domenica 15 settembre 2024 ore 11.00

Duo La Toscanini (violino e arpa)

Con grazie sottili

PAGANINI Cantabile

THOMAS Romanza da Mignon

SAINT-SAËNS Fantasia op. 124

MASSENET Méditation da Thaïs

FAURÉ Après un rêve n. 1 op. 7

ELGAR Salut d’amour op. 12

VERDI Introduzione e finale dal III atto da I Lombardi alla prima crociata

TEDESCHI Elegia

Domenica 20 ottobre 2024 ore 11.00

Quartetto d’archi La Toscanini

Daniele Ruzza, Camilla Mozzanti (violini), Behrang Rassekhi (viola),

Pietro Nappi (violoncello)

Racconti di-versi

MALIPIERO Quartetto n. 1 Rispetti e Strambotti

SCHUBERT Quartetto n. 14 “La morte e la fanciulla”

Domenica 17 novembre 2024 ore 11.00

Trio d’Ance della Filarmonica Toscanini

Gian Piero Fortini (oboe)

Daniele Titti (clarinetto)

Davide Fumagalli (fagotto)

Disegnando l’aria

MOZART Divertimento n. 1 in sib magg.

BEETHOVEN Trio in do magg.

BEETHOVEN Variazioni sul tema “Là ci darem la mano”

Domenica 15 dicembre 2024 ore 11.00

Quintetto d’Archi La Toscanini

Viktoria Borissova, Elia Torreggiani (violini)

Ilaria Negrotti (viola)

Fabio Gaddoni (violoncello)

Claudio Saguatti (contrabbasso)

con la partecipazione di Aloisa Aisemberg (mezzosoprano)

Paesaggi dell’anima

VILLA-LOBOS Quartetto per archi n. 5

GUASTAVINO Se equivoco la paloma, Ojos de tempo, La rosa y el sauce

GINASTERA Cancion al arbol del olvido

GOMES Sant’Anna (minuetto)

GARDEL Volver, El dia que me quieras, Por una cabeza

SALGÀN A Don Augustin Bardi

PIAZZOLLA Los Paraguas de Buenos Aires, J’oublie, Obliviòn, Muerte del Angel, Yo soy Maria

Domenica 19 gennaio 2025 ore 11.00

Sestetto d’archi La Toscanini

Alessandro Cannizzaro, Elia Torreggiani (violini) Ilaria Negrotti, Sara Screpis (viole)

Maria Cristina Mazza, Fabio Gaddoni (violoncelli)

Occhio alla forma

BORODIN Sestetto per archi in re min.

BRAHMS Sestetto per archi n. 1

Domenica 16 febbraio 2025 ore 11.00

Società dei concerti

Domenica 16 marzo 2025 ore 11.00

Violino, violoncello, pianoforte, percussioni

Mihaela Costea (violino)

Diana Cahanescu (violoncello)

Ruben Micieli (pianoforte)

Francesco Migliarini (percussioni)

Presenze vive

SOSTAKOVIC Sinfonia n. 15 (arr. Viktor Derevianko)

Domenica 20 aprile 2025 ore 11.00

Corni di bassetto e voci

Daniele Titti, Elisa Gubert, Miriam Caldarini (corni di bassetto)

Samantha Faina, Barbara Massaro (soprani) Giacomo Pieracci (basso)

Effetto notte

MOZART

Due pupille amabili (notturno)

Se lontan, ben mio, tu sei (notturno)

Ecco quel fiero istante (notturno)

Mi lagnerò tacendo (notturno)

Luci care, luci belle (notturno)

Più non si trovano (canzonetta)

Divertimenti per tre corni di bassetto (selezione)

Arie da Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Die Zauberflöte

Domenica 11 maggio 2025 ore 11.00

Duo arpa e clavicembalo

Chiara De Zuani (clavicembalo)

Lorenzo Montenz (arpa)

Favorita e Delfina

DE VISÉE Allemande “La royale”, Courante, Sarabande, Gavotte, Chaconne, Mascarade

BAUR Folies d’Espagne

HAENDEL Suite HWV 448

PAISIELLO Ouverture da La frascatana

SCARLATTI Sonata K 70

PETRINI Duo op. 30

ORARI

Apertura Biglietteria: ore 10.00

Ingresso del pubblico: ore 10.30

Inizio del Concerto: ore 11.00

Durata indicativa 60-70 minuti

I partecipanti all’evento, muniti del titolo di accesso allo spettacolo, avranno inoltre diritto, recandosi alla biglietteria dell’Istituto entro 30 giorni dalla data dell’evento, ad acquistare un biglietto per la visita del Complesso della Pilotta ottenendo in omaggio il biglietto per la visita dell’Antica spezieria di San Giovanni Evangelista.



Info e prenotazioni: cm-pil.info@cultura.gov.it