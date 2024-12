NAS, controlli panetterie e pasticcerie: 30 chili di panettone sequestrati in città e altre irregolarità in provincia

Nell’ambito di una campagna di controlli disposta su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente intensificato le attività di vigilanza igienico-sanitaria presso pasticcerie e panifici delle province di Parma, Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L’operazione, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative in materia di etichettatura e igiene, ha riguardato in particolare i prodotti tipici delle festività natalizie, come panettoni, pandori e dolci artigianali.

Gli esiti delle ispezioni hanno evidenziato numerose irregolarità, portando all’emissione di sanzioni, sequestri amministrativi e diffide per sanare le non conformità.

Parma città:

In una pasticceria, sono stati sequestrati 30 kg di panettoni dal valore commerciale di circa 600 euro. I prodotti erano privi delle necessarie indicazioni di rintracciabilità e dell’elenco degli ingredienti obbligatori, violando le norme a tutela del consumatore. L’ispezione ha inoltre rilevato carenze igienico-sanitarie nel magazzino, caratterizzato da sporco diffuso e disordine generalizzato, con confezioni di alimenti stoccate direttamente sul pavimento. Il titolare è stato sanzionato per un importo complessivo di 3.166 euro; Presso un’altra pasticceria, sono state rilevate criticità igienico-sanitarie nelle celle frigorifere e nel deposito alimenti, con confezioni stoccate in modo non conforme. A seguito dell’ispezione, è stata emessa una diffida per il ripristino delle condizioni di igiene; In una terza pasticceria, è stata contestata l’omessa indicazione degli allergeni presenti nei prodotti, portando all’emissione di una diffida per aggiornare l’elenco delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.



al Taro:

In una pasticceria, è stato contestato il mancato rispetto del divieto di fumo nel locale magazzino, dove erano presenti mozziconi di sigaretta e cenere sparsa sul pavimento. Sono state inoltre rilevate carenze igieniche, come polvere dietro gli armadi e materiali non pertinenti all’attività. Il titolare è stato multato per 440 euro ed è stata emessa una diffida per aggiornare il libro degli

Val Parma:

In una panetteria, sono state trovate materie prime scadute, tra cui lievito per dolci, e panettoni con etichettature non conformi. La sanzione comminata ammonta a 2.000 euro, accompagnata da una diffida per sanare le irregolarità.

Colline Parmensi:

Presso una pasticceria è stata riscontrata l’omessa pubblicazione sul sito aziendale dell’elenco degli allergeni delle preparazioni commercializzate online. Anche in questo caso è stata emessa una diffida;

Val Baganza: