Natale in Vetrina Crociata: le premiazioni

Mercoledì 15 gennaio alle ore 10 al cinema Astra, in piazzale Volta 3, appuntamento con il gran finale della ventunesima edizione di «Natale in Vetrina Crociata», concorso a premi dedicato all’allestimento delle vetrine natalizie ispirate alla maglia bianco crociata del Parma e ai colori della città, organizzato dall’associazione I Nostri Borghi e Parma Calcio 1913 in collaborazione con Gazzetta di Parma e Ascom Confcommercio, col patrocinio dell’Assessorato allo Sport e Assessorato alla Scuola e con il sostegno di Avis Comunale, CSI, Cerb Tardini, Galloni Costruzioni, Valenti 1948, Sanitaria Baialuna, Archimmagine, Studio Radiologia Pasta e Centro Medico Spallanzani.

Come da tradizione, il giorno di Sant’Ilario nella sede dell’associazione I Nostri Borghi si è svolto lo spoglio dei coupon pubblicati sulla Gazzetta di Parma con i quali era possibile votare le vetrine preferite. Il coinvolgimento è stato come sempre alto, con centinaia di schede consegnate nei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa; al voto popolare si sono affiancate le scelte della giuria, formata da Marco Bosi (Comune di Parma), Alberto Dalla Tana (Tv Parma), Giuseppe Milano (Gazzetta di Parma), Giancarlo Ceci (decano dei giornalisti), Lorenzo Fava (SportParma.com) Andrea Marsiletti (ParmaDaily), Enrico Maletti (Parma In Dialetto), Maurizio Trapelli (Al Dsevod, maschera di Parma), Guglielmo Trupo (ParmaToday), Paolo Grossi (giornalista sportivo), Ivo Dalla Bona (presidente Parma Club Collecchio, Angelo Manfredini (Centro di Coordinamento Parma Club), Fabrizio Pallini (presidente I Nostri Borghi), Giuseppe Squarcia (Parma Calcio, rapporti con la tifoseria). Saranno tre le categorie premiate: Premio Popolare per la vetrina con il maggior numero di voti popolari ricevuti, Premio Artistico per il miglior allestimento e Premio Prosa/Poesia per la migliore composizione ispirata al Parma Calcio, con preferenza per il vernacolo parmigiano. I premi in palio sono composti da materiale didattico più due premi speciali, uno offerto da AVIS e l’altro dalla famiglia Marvasi. Le scuole, comunità e cooperative sociali partecipanti riceveranno una maglia crociata del Parma, la foto della propria creazione artistica e un attestato di partecipazione; inoltre tutti i partecipanti riceveranno biglietti gratuiti per assistere a una partita del Parma Calcio 1913 in data da concordare.

Una mattina allegra e colorata attende chi vorrà assistere alla festosa premiazione, a ingresso gratuito, in una celebrazione dei più sinceri valori sportivi, dell’amicizia e della collaborazione.

Nell’immagine: lo spoglio dei coupon di lunedì 13 gennaio