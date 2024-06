“Navigare le innovazioni in area oncologica”: Marco Alfredo Arcidiacono rieletto nell’associazione italiana infermieri area oncologica

Durante il congresso dell’Associazione Italiana Infermieri Area Oncologica, intitolato “Navigare le Innovazioni in Area Oncologica” svoltosi ieri, Marco Alfredo Arcidiacono è stato rieletto come consigliere con il ruolo di tesoriere per il quadriennio 2024-2028. Questo rinnovo di fiducia rappresenta un significativo riconoscimento del suo impegno e delle sue competenze nella gestione delle risorse e nel supporto agli infermieri oncologici.

La continua presenza di Marco Alfredo Arcidiacono all’interno dell’associazione è di grande valore per la città di Parma, poiché l’Associazione Italiana Infermieri Area Oncologica rappresenta un punto di riferimento essenziale per gli infermieri del settore. In particolare, l’associazione è l’unica ad aver sviluppato una linea guida specifica per l’assistenza oncologica, elemento fondamentale per garantire cure di alta qualità e supporto adeguato ai pazienti.

Questa riconferma assume un’importanza ancora maggiore in vista della costruzione del nuovo centro oncologico a Parma che si prefigge l’obiettivo di confermarsi un centro d’eccellenza in oncologia, capace di attrarre professionisti e risorse per migliorare ulteriormente le cure e i servizi offerti ai pazienti.

Arcidiacono ha commentato dopo l’elezione: “Essere parte di una rete e confrontarsi con altre realtà nazionali e internazionali consente di arricchire le competenze locali e di adottare le migliori pratiche disponibili. Questo scambio di conoscenze ed esperienze porta benefici tangibili al territorio, contribuendo a una crescita continua delle competenze professionali e a un costante miglioramento della qualità delle cure”, “ringrazio tutti i colleghi per la fiducia rinnovata e ribadisco il mio impegno nel continuare a lavorare con dedizione e passione per il progresso dell’assistenza infermieristica oncologica a Parma e in tutta Italia”.