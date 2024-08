Noceto, riempie il carrello di spesa e esce senza pagare: denunciato un 30enne

Entra nel supermercato come un cliente qualunque, riempie il carrello di spesa ed esce senza pagare come nulla fosse. I Carabinieri, allertati dal personale insospettito, intervengono e fermano il 30enne nei pressi del supermercato. Denunciato per furto.

I Carabinieri della Stazione di Noceto, alcuni giorni fa hanno denunciato in stato di libertà un 30enne di origini asiatiche, perché ritenuto il presunto autore di alcuni furti avvenuti in un supermercato del paese.

Era l’ora di pranzo quando il personale di un supermercato del paese ha contattato i Carabinieri di Noceto segnalando che un ragazzo straniero, visto più volte nell’ultimo periodo aggirarsi per le corsie del negozio, mentre usciva dall’esercizio commerciale con il carrello pieno di genere alimentari probabilmente non pagati, vedendosi fermato dalla sicurezza per un controllo, si dava alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Il militare di servizio alla caserma, ricevuta la segnalazione, ha allertato la pattuglia che si trovava in zona e che in pochi minuti ha raggiunto il supermercato.

La descrizione fornita, permetteva ai militari intervenuti di individuare a poche decine di metri dal supermercato, l’uomo che veniva immediatamente bloccato.

Presi contatti con il responsabile del supermercato, acquisite le immagini di video sorveglianza e sentiti alcuni testimoni, i Carabinieri ricostruivano così la dinamica degli eventi di quel giorno e di altri giorni passati difatti, non era la prima volta che usciva da quell’esercizio commerciale senza pagare la spesa, ormai era diventata un’abitudine, la tecnica era semplice ma efficace, con il carrello pieno di generi alimentari, approfittando della confusione alle casse, le passava indisturbato ed usciva senza saldare il conto.

Resosi conto che probabilmente si era dato alla fuga, ha immediatamente visionato le registrazioni dell’impianto di video sorveglianza che di fatto avevano ripreso l’uomo dal momento del suo ingresso fino al momento in cui ha oltrepassato furtivamente i tornelli con la merce non pagata.

Al termine degli accertamenti, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 30enn è stato denunciato alla Procura della Repubblica perché ritenuto responsabile di furto aggravato continuato.

Inoltre, gli esiti del foto-segnalamento, permettevano di identificare con assoluta certezza il 30enne straniero, con diverse segnalazioni di polizia a suo carico per reati contro il patrimonio, commessi in diverse regioni d’Italia.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma