Nuove norme di accesso ai luoghi della cultura: libri per tutti nelle biblioteche comunali di Parma anche dopo il 10 gennaio

Per chi ha completato il ciclo vaccinale nulla cambia per l’accesso a biblioteche, archivi, musei e mostre.

Anche dopo il 10 gennaio i luoghi di cultura di Parma rimangono aperti nei consueti orari. Per accedere ed usufruire dei loro servizi è necessario il possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata (“Super Green Pass”) in corso di validità che attesti avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione dal virus SARS-CoV e la mascherina Ffp2 per la durata della permanenza in biblioteca, durante le visite ai percorsi espositivi o per tutta la durata di eventi.

Anche per gli utenti sprovvisti di green pass è possibile accedere al prestito librario delle biblioteche comunali in due modalità:

prenotando i volumi desiderati via mail o via telefono (saranno disponibili nei punti prestito dal giorno successivo)

facendo presente agli operatori all’ingresso delle biblioteche l’impossibilità di accesso e i titoli che si vogliono richiedere.

I volumi selezionati verranno lasciati negli spazi di pre-ingresso alle biblioteche dagli operatori in servizio e prelevati dagli utenti.

Qui potete trovare orari e indirizzi mail delle biblioteche comunali, https://www.biblioteche.comune.parma.it/it-IT/Nuovi-orari-e-modalita-di-accesso.aspx

Dal catalogo Opac potete consultare e prenotare tutti i titoli posseduti dalle biblioteche: https://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/.do posseduti dalle biblioteche

In questo periodo dove il digitale ha sopperito alle limitazioni imposte dalla pandemia avete già provato la comodità e le potenzialità del digital lending di Emilib, la biblioteca digitale di Emilia Romagna?

Un patrimonio condiviso in rete che offre la possibilità di leggere ebook, quotidiani e riviste nazionali e internazionali, ascoltare musica e libri, consultare banche dati, spartiti musicali, periodici scientifici, imparare con gli e-learning e molto altro.