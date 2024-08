Nuovo tratto di bike lane e attraversamento pedonale rialzato in via Silvio Pellico

Sono iniziati i lavori per il nuovo tratto di pista ciclabile monodirezionale in sede, bike lane, e di un nuovo attraversamento pedonale rialzato in via Silvio Pellico. Si tratta di interventi che rientrano nelle progettualità PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza volti a favorire la mobilità dolce, pedonale e ciclabile, con la possibilità di muoversi in sicurezza in un tratto particolarmente trafficato della città.

“Questo intervento – commenta l’assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità Gianluca Borghi – si inserisce in un più ampio programma di misure a favore della ciclabilità e della sicurezza per gli utenti che stiamo sostenendo, come l’estensione della rete di piste ciclabili, che a Parma ha già superato i 150 km e che svilupperemo ulteriormente, gli incentivi per l’acquisto di e-bike e il potenziamento dei sistemi di condivisione attraverso la disponibilità di biciclette e monopattini in sharing. Tutto questo nella consapevolezza di quanto la promozione dell’utilizzo della bicicletta e la sicurezza per ciclisti e pedoni negli spostamenti possano incidere positivamente sulle sfide ambientali che ci siamo posti e sull’obiettivo Parma Carbon Neutral 2030″.

I lavori contemplano la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale per la lunghezza di circa 1.000 metri. Si tratta di una pista ciclopedonale monodirezionale in carreggiata, bike lane, che consentirà il completamento della rete ciclabile sulla via fino a via La Spezia, collegandosi, quindi con la pista di recente realizzazione proprio su via Spezia. Il progetto prevede anche la relizzazione di un nuovo attraversamento ciclopedonale rialzato illuminato in prossimità del centro commerciale “Panorama”.