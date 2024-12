Occasioni di Memoria, anche nel 2025 calendario denso di appuntamenti con CGIL Parma

Anche per questo 2025 la CGIL Parma propone una calendario denso di date emblematiche che intendono promuovere e rinnovare iniziative di valorizzazione e riscoperta delle vicende storiche, politico-sindacali e non solo, che hanno dato linfa e fondamenta al movimento dei lavoratori e alla nostra identità collettiva. Una serie di iniziative, appuntamenti e commemorazioni, momenti di approfondimento culturale, giornate simboliche, occasioni di incontro e confronto che costituiscono il cartellone 2025 delle OCCASIONI DI MEMORIA, dove, mese dopo mese, sono raccolte alcune delle date più significative che compongono, per la CGIL Parma, “Un anno di memorie condivise per ricordare chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Insieme”.

Anche quest’anno gli eventi in cartellone, a partire dal 3 gennaio antifascista in ricordo di Guido Picelli per concludersi a dicembre con la memoria di Alceste De Ambris, rappresenteranno un modo per fermarsi e riannodare fili che troppo spesso la quotidianità e le emergenze sociali rischiano di mettere in secondo piano, e che invece è un dovere ricordare per non disperdere o dimenticare un patrimonio comune che richiede di essere curato e tramandato. A tale scopo, già da alcuni anni la Camera del Lavoro ha dato vita ad un Dipartimento confederale dedicato a “Storia e memoria”, che coordina e organizza tutti gli eventi, piccoli e grandi, meritevoli di attenzione, e pubblica mensilmente contenuti dedicati nella apposita playlist RI-MEMOREX – Pillole di Memoria sul canale Youtube @CGILParma a questo link: https://youtube.com/playlist?list=PLIlHo1UTmhrwh9dh-iExwjT6pMyf9USHD&si=T0yHvisdsSnyi5IC.