Ospedale di Borgotaro, di nuovo attivo l’ambulatorio di Terapia antalgica

Una buona notizia non solo per i cittadini della Valtaro e Valceno, ma per tutta la popolazione provinciale e oltre: all’ospedale di Borgotaro è ripresa l’attività dell’ambulatorio di Terapia antalgica. Si tratta di una branca specifica dell’anestesia che ha come obiettivo principale la riduzione e gestione del dolore cronico come, ad esempio, lombalgie o sciatalgie, dolori articolari, sindrome da faccette, nevralgie da herpes zoster (o fuoco di Sant’Antonio), sacroileiti o dolore post-operatorio. Le visite e le prestazioni ambulatoriali nella struttura valtarese dell’Azienda Usl di Parma sono assicurate il mercoledì pomeriggio, per un totale di circa 25 appuntamenti mensili disponibili. In particolare, i medici anestesisti dell’unità operativa complessa di Anestesia garantiscono visite e controlli i primi due mercoledì del mese, mentre le rimanenti due sedute sono riservate alle infiltrazioni epidurali.

“Durante la prima visita – spiega Artan Lala, direttore dell’unità operativa complessa di Anestesia del Santa Maria di Borgotaro – viene raccolta l’anamnesi e la storia clinica del paziente utili a definire un piano terapeutico appropriato. Le infiltrazioni epidurali sono assicurate in un locale dedicato all’interno del comparto operatorio e, se ritenuto necessario dal professionista, possono essere effettuate in ecoguida o radioguida”.

“Si tratta di un servizio di particolare importanza – commenta Francesca Spagnoli, direttrice facente funzione del Presidio ospedaliero dell’Ausl di Parma – perché può migliorare notevolmente la qualità di vita di chi soffre di dolore cronico. La corretta gestione del dolore, infatti, non solo consente di migliorare la funzionalità fisica, ma concorre ad accrescere il benessere emotivo e relazionale della persona. Per queste ragioni – conclude Spagnoli – stiamo valutando la possibilità di ampliare l’apertura dell’ambulatorio”.

“Desidero esprimere la mia soddisfazione – aggiunge Giuseppina Rossi, sub commissario sanitario dell’Azienda Usl di Parma – per la riapertura dell’ambulatorio di Terapia antalgica all’ospedale di Borgotaro.” “Si tratta di un servizio – prosegue Rossi – che qualifica ulteriormente l’offerta di salute a livello provinciale, in un ambito di fondamentale rilevanza come quello del contrasto e controllo del dolore cronico.”

COME ACCEDERE

Per accedere all’ambulatorio di Terapia antalgica è necessaria la richiesta di “visita antalgica” del medico di medicina generale e la prenotazione tramite gli sportelli Cup e le farmacie del territorio che effettuano servizio di prenotazione, il numero verde 800.629.444 ed il servizio Cupweb del Fascicolo Sanitario Elettronico (se attivato).