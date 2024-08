Ospedale di Borgotaro: la posizione dell’Azienda Usl sulle criticità nel reperire personale

“Per le posizioni mediche all’Ospedale di Borgotaro sono stati effettuati concorsi per le unità operative complesse di Anestesia e Ortopedia, è stata bandita la selezione per Radiologia ed è stata garantita la piena funzionalità dei servizi di emergenza-urgenza e del comparto”.

Risponde così ad alcune dichiarazioni sulla stampa locale la Direzione dell’Azienda sanitaria, che ricorda: “Sono inoltre state attivate numerose collaborazioni clinico-organizzative tra le équipe delle unità operative dell’ospedale S. Maria, del Maggiore di Parma e di quello di Vaio, che hanno permesso di potenziare o ripristinare l’offerta di alcune prestazioni ospedaliere a beneficio della popolazione del distretto per le discipline mediche di oculistica, dermatologia, chirurgia generale e uro-ginecologica”.

“Certamente sono presenti criticità nel reperimento di personale medico e infermieristico, un problema che però è di livello nazionale e dunque non riguarda solo Borgotaro: tuttavia, il recente aumento delle iscrizioni alle scuole di specializzazione consente uno sguardo più positivo verso il futuro. La Direzione aziendale è comunque disponibile a valutare ulteriori soluzioni e iniziative possibili per gestire la criticità del reperimento di professionisti per l’ospedale di Borgotaro, insieme a tutti i soggetti istituzionali compresi i Sindacati”.