Otto atleti e due tecnici del Crocetta baseball al torneo delle regioni

Sei ragazzi, due ragazze e due tecnici rappresenteranno la Crocetta al torneo delle regioni, riservato alle categorie Little, Junior e Senior League Baseball e Little e Junior League softball, che prende il via oggi in cinque località del Piemonte e terminerà domenica con la disputa delle finali, che qualificheranno le squadre vincitrici alla fase Europa-Africa del circuito “Little League International”, le cui fasi finali sono previste nel mese di agosto negli USA. L’Emilia Romagna, da sempre una delle selezioni più accreditate in questo mega torneo, difende i titoli conquistati lo scorso anno nelle categorie Junior League baseball e Junior League softball.

Per la Crocetta parteciperanno il coach Yuriy Montanini, i giocatori Brent Briones, Leonardo Facchini e Tommaso Milani nella categoria Little League; il manager Michele Bramini e i giocatori Antonio Vaio, Leonardo Perracino e Jacopo Bussolati nella categoria Junior League baseball; il manager Andrea Mazzoni nella categoria Senior League Baseball e le giocatrici Ludovica Panara e Beatrice Zinelli nella categoria Little League softball.

Sono poi stati inseriti come riserve Riccardo Orsenigo nella Junior League baseball, Victor Consiglio nell Senior League baseball e Annita Aldini nella Little league softball.