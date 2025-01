Ottolini, Europa Verde: “L’anno comincia con una rumorosa sconfitta”

“Se il vicesindaco avesse lanciato un accorato appello per un uso massiccio di botti, fuochi e petardi alla mezzanotte di San Silvestro, oggi dovremmo celebrare finalmente un grande successo di questa amministrazione. Ma le norme del Comune, ribadite pochi giorni fa da Lorenzo Lavagetto, prevedono esattamente il contrario – afferma Enrico Ottolini, consigliere comunale di Europa Verde – Verdi – Possibile-“.

Per Europa Verde è evidente il totale fallimento delle iniziative contro i botti di Capodanno a Parma, come ben sa chi vive con cani e gatti, che avendo un udito più sviluppato di quello umano, sono fortemente impauriti da rumori e luci e in molti casi restano traumatizzati a lungo. E, pur se meno visibile, c’è un impatto anche sugli animali selvatici, che rispondono ai botti con fughe tanto precipitose, quanto pericolose per la loro incolumità.

Da segnalare anche i tanti residui di materiali pirotecnici lasciati abbandonati in piazze, strade e parchi urbani, così come il contributo dei botti all’inquinamento atmosferico, con una quota significativa in termini di polveri sottili e, in alcuni casi, di diossine.

Enrico Ottolini conclude che “Europa Verde presenterà un’interrogazione per avere informazioni precise sulle iniziative adottate in via preventiva e sulle sanzioni effettivamente applicate per la violazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.”