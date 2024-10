Pallini (I Nostri Borghi): “Parma sta diventando un Far west”

Non si fa tempo a lanciare grida di aiuto per azioni di violenza nelle strade di Parma che già ne su succedono altre.

Il nuovo episodio accaduto in via Verdi da parte di un nigeriano ubriaco in stato di evidente forte alterazione, che fa strage di macchine a testate, si denuda e minaccia di morte i carabinieri, lascia ancor a una volta gli abitanti della zona allibiti e terrorizzati. In particolare la via del grande Maestro è diventata la sede di battaglie quotidiane e notturne per la criminalità. Sono 25 anni che la nostra associazione si batte per la sicurezza di Parma in questa parte della città, ma cose simili con questa frequenza e ferocia non si erano mai viste. Via Verdi sembra diventata il punto di arrivo, ma anche di partenza, di tutte azioni criminogene del quartiere e zone limitrofe.

È tanto che chiediamo all’ Amministrazione di spostare il bagno ed eco stazione di via Verdi che sono ormai da tempo ricettacolo e punto di ritrovo di tossici e malintenzionati, che orma quasi quotidianamente mettono a repentaglio la tranquillità e la salute di cittadini e turisti, in una via che li accoglie uscendo dalla stazione. E’ assolutamente necessaria una postazione fissa delle forze dell’ordine.

Così come da tempo chiediamo di chiudere negozi che nascondono ogni tipo di attività illecita come nella vicinissima via Borghesi ed altre limitrofe. Ci chiediamo cosa aspettino sindaco, questore e prefetto ad agire in questo senso.

Avevamo già raccolto 1500 firme per chiedere che si attuassero questi interventi, ma nulla si è fatto. Pensiamo sia un diritto dovere delle autorità competenti ascoltare anche i cittadini. Stiamo organizzando qualche forma di protesta rumorosa per essere ascoltati, perché ormai davvero il bicchiere è stracolmo.

Dobbiamo salvare tutti insieme una città che sta diventando un Far west.

Fabrizio Pallini – Presidente associazione I Nostri Borghi