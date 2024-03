Paola Benassi è la candidata sindaco di Roccabianca per “Nuovi Orizzonti”

“Ascolto, servizi e spirito di comunità.

Ecco ciò che Roccabianca sta lentamente perdendo.

Ecco perché abbiamo scelto di metterci in gioco”

Esordisce così la presentazione del Gruppo Civico “Nuovi Orizzonti” che annuncia la propria discesa in campo per le amministrative del Comune di Roccabianca.

“Abbiamo scelto di non rassegnarci “- prosegue la candida sindaco del Gruppo Paola Benassi -“ a questa china che sta portando il nostro amato territorio sempre più distante da ciò che era :una comunità viva, coesa, attraente pur nelle sue dimensioni ridotte .

Ci saremo perché crediamo nell’importanza di offrire un’alternativa fresca e dinamica ad amministrazioni che si susseguono da troppo tempo in continuità fra loro contrassegnate, ormai, dall’inerzia e dall’apatia.

Ci saremo perché crediamo nel valore e nell’utilità dell’alternanza, per offrire la nostra visione di paese fatta di ascolto e di condivisione con tutte le realtà del territorio, e per batterci a strenua difesa del Comune dalle contingenze negative e dalla rassegnazione del “vorrei ma non posso” .

Crediamo in un Comune che ricerca, collabora e si impegna per investire su tutto ciò che sia futuro, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, per arrivare ai giovani di ogni fascia di età restituendo loro ciò che gli è stato tolto: aggregazione, formazione, lavoro.

Crediamo in un Comune che sia in grado di percepire il proprio “patrimonio” non solo come una voce di bilancio, ma come volano per attrarre interesse, turismo ed attività

Crediamo in un Comune che sappia valorizzare al meglio il nostro territorio, a partire dal Grande Fiume, affrontando le nuove sfide ambientali trasformandole in opportunità e non in limitazioni.

Sono tante altre ancora le idee e le motivazioni che ci spingono a compiere questo passo, cosi come tanta è la determinazione nell’impedire che il declino abbia la meglio, a protezione della nostra comunità, come l’argine fa con le nostre case.

È arrivato il momento – conclude la nota – in cui cittadini ed Istituzioni, in una nuova fase di ascolto e collaborazione, si battano assieme per rinnovare e ripensare Roccabianca e il suo territorio, virando verso nuovi orizzonti.

Gruppo civico “Nuovi Orizzonti”