Parchi giochi accessibili: giochi e attrezzature per tutte e tutti in sette aree verdi della città

Al via il progetto “Inclusione è emozione in movimento – Giocare senza barriere” che, grazie a un contributo di Fondazione Cariparma, permetterà al Comune di Parma di realizzare, in diversi quartieri della città, sette parchi giochi per tutti.

L’obiettivo del progetto è realizzare sette parchi giochi accessibili, con lo scopo di garantire a bambine e bambini, ragazze e ragazzi la piena fruizione del diritto al divertimento e per favorire i processi di socializzazione e interazione. Questi parchi avranno non solo la capacità di mettere in relazione le fasce di cittadinanza più giovane, ma creeranno anche una fondamentale occasione di scambio intergenerazionale con famiglie, accompagnatori e persone anziane che potranno recarsi e muoversi in questi luoghi senza difficoltà. Per questo, il progetto “Inclusione è emozione in movimento – Giocare senza barriere” si colloca nell’ambito più ampio della promozione di una città più solidale e coesa.

Il progetto è finanziato da un contributo di 700.000 euro di Fondazione Cariparma e da 80.000 euro di cofinanziamento da parte del Comune di Parma. Fondazione Cariparma dal 1991 promuove la crescita e la qualità della vita nel territorio di Parma e provincia, prevalentemente attraverso l’assegnazione di contributi a progetti e iniziative; nel 2023 “Inclusione è emozione in movimento – Giocare senza barriere” ha ottenuto il finanziamento, grazie al bando “Inclusione e conciliazione”.

L’idea progettuale è realizzare sette parchi giochi accoglienti e accessibili, ciascuno caratterizzato da una propria identità: il disegno di ciascun luogo è influenzato dal contesto naturale – aree verdi aperte, presenza di alberi e arbusti, stradelli e percorsi, attrezzature e giochi esistenti – e da quello socio-culturale circostante.

I parchi coinvolti sono in diversi quartieri della città: Piazza Eugenia Picco (Quartiere Cortile San Martino), Parco Ubaldo Grassi (Quartiere San Leonardo), Parco delle Lavandaie (Quartiere San Lazzaro), Parco Paolo Gelati (Quartiere Lubiana), Parco 8 Ottobre (Quartiere Montanara), Parco di Via Sanremo e Parco Giorgio Alessi di Canosio (Quartiere Molinetto). Le aree su cui intervenire sono individuate per condizioni topografiche e socio-ambientali, con particolare attenzione alla presenza nelle vicinanze di realtà che si occupano di disabilità, di strutture assistenziali, didattiche e sportive.

Il Comune di Parma, al termine di una procedura di gara aperta comunitaria, ha affidato la fornitura e la posa di attrezzature ludiche per tutti e arredi urbani. I parchi saranno resi accessibili con l’eliminazione di ogni barriera architettonica e sensoriali, favorendo la libertà di movimento e occasioni di socializzazione per bambine e bambini.

Verranno installati oltre quaranta “giochi inclusivi”, strutture di gioco combinate e per lo sport utilizzabili da tutti e in grado di offrire diverse attività, tra le quali: arrampicare, ruotare, saltare, bilanciarsi, scivolare, osservare, imparare, sostare. I nuovi giochi e le attrezzature si integreranno con quelli esistenti, dove presenti, e saranno soprattutto scivoli, giostre, giochi a tre molle e strutture multiattività. Verranno, inoltre, realizzati percorsi di collegamento fra le aree gioco e sarà collocata la cartellonistica esplicativa.

Il progetto è stato sviluppato e si è arricchito del contributo partecipativo di diverse realtà del mondo associazionistico e cooperativo, attraverso una serie di incontri, colloqui e scambi di informazioni e suggerimenti. Il Comune di Parma rimarrà in dialogo con queste importanti realtà e, attraverso strumenti come i patti di collaborazione, incentiverà accordi specifici per il presidio delle aree e la manutenzione ordinaria delle attrezzature.

Al termine dei lavori, previsti per giugno 2025, verranno restituiti alla cittadinanza sette parchi accessibili, coinvolgenti e stimolanti, dove ognuno potrà divertirsi e potrà trovare occasioni di socializzazione e di scambio, anche intergenerazionale. Col progetto “Inclusione è emozione in movimento – Giocare senza barriere”, grazie al supporto di Fondazione Cariparma, il Comune di Parma promuove concretamente la visione di città accogliente e collaborativa, riconoscendo a ogni cittadina e cittadino un ruolo attivo nella creazione di una società più solidale e coesa.

“Annunciare l’avvio dei lavori per la realizzazione di sette nuovi parchi giochi è motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione del Comune di Parma – ha dichiarato Francesco De Vanna, Assessore con delega al Verde pubblico – Il fatto che i nuovi parchi siano accessibili e totalmente inclusivi, indipendentemente dal grado di abilità, rende questo progetto ancora più strategico. Di fatto è uno degli interventi più importanti che prendono avvio nel 2024 e, nell’ambito del diritto al gioco, rappresenta un rilevantissimo salto di qualità che farà di Parma una Città ancora più inclusiva e accessibile, nella quale l’esperienza ludica diventa la chiave per la rifunzionalizzazione delle aree verdi e per accrescere la vivibilità dei parchi cittadini.

Un impegno economico che sfiora il milione di euro, con oltre 40 attrezzature accessibili, costituisce un inedito salto di qualità nella strategia di cura dello spazio pubblico della nostra Città. Ringrazio la Fondazione Cariparma per aver colto l’importanza del progetto e per averlo dunque finanziato e ricordo che solo poche settimane fa abbiamo presentato i 25 nuovi giochi oggetto di manutenzione straordinaria in vari parchi della Città. Il percorso per una Città più inclusiva prosegue con la messa a punto del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche che rappresenterà il documento fondamentale per progettare il futuro della nostra grande comunità, in un confronto continuo con le associazioni impegnate su questo versante, con la cittadinanza, con le operatrici e gli operatori professionalmente attivi in questo ambito”.