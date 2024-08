Parma: 2 ragazzi denunciati per spaccio e altri 5 segnalati come assuntori di stupefacenti

Proseguono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma con particolare attenzione alla zona della Stazione dei treni, via Trento e via San Leonardo.

Diverse le pattuglie impiegate dalle stazioni Carabinieri di Parma Oltretorrente e Parma Centro, a cui si sono aggiunte le “gazzelle” della Sezione Radiomobile.

Nel corso dei posti di controllo a carattere dinamico sono state identificate 102 persone e controllati oltre 79 mezzi.

A seguito delle ispezioni sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, due 21enni parmigiani per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I giovani, intercettati a bordo della propria autovettura sono stati bloccati e, dopo aver assunto un atteggiamento nervoso e indisposto al controllo dei Carabinieri, hanno indotto gli stessi a perquisirli. I sospetti si sono rilevati fondati, difatti, sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di hashish, che veniva sottoposto a sequestro.

Inoltre, il medesimo dispositivo, ha permesso di fermare un 26enne di origini gambiane, senza fissa dimora, con svariati precedenti di polizia, che nonostante avesse a suo carico un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Parma per 4 anni, si trovava a passeggiare nella zona della stazione come se nulla fosse.

Con la finalità di scoraggiare l’uso di droghe, sono stati segnalati alla locale Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 5 giovani, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, tutto sottoposto a sequestro.

I controlli dei Carabinieri a carattere repressivo e preventivo nelle aree più sensibili della città continueranno nei prossimi giorni.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma