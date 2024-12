Parma: 4 denunce e 2 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza

Nella nottata del 29 dicembre i Carabinieri della Compagnia di Parma, nell’ambito di un servizio coordinato operato sul territorio cittadino, hanno messo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme, volto alla prevenzione e contrasto dei reati in genere, alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e all’osservanza delle norme che disciplinano il Codice della Strada.

Diverse le pattuglie impiegate delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia a cui si sono aggiunte le “gazzelle” del Pronto Intervento ed alcuni militari di rinforzo della Compagnia Carabinieri di Borgo Val di Taro.

Il dispositivo di controllo, che si è articolato su tutto il territorio del Comune di Parma,

ha fatto risaltare la sua presenza soprattutto nella zona del centro storico.

Nel corso dei servizi, sono stati predisposti diversi posti di controllo e soste sia in prossimità nelle zone “calde” della città come il quartiere San Leonardo, la stazione ferroviaria, le aree verdi che nelle zone periferiche di maggior transito veicolare, che hanno permesso di controllare svariate autovetture e identificare numerose persone.

Nel corso dell’attività, una pattuglia ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”, un 45enne italiano residente in provincia, l’uomo controllato in Via Palermo è stato trovato in possesso, senza aver adotto alcun giustificato motivo, di “2 coltelli” rispettivamente con lama di 9 e 11 cm che sono stati sequestrati.

Una pattuglia ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di “rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale”, un 31enne straniero senza fissa dimora, che controllato in Strada Garibaldi si è rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un documento utile alla sua identificazione. Per questi motivi i militari hanno dovuto accompagnarlo nella caserma di Via delle Fonderie dove è stato compiutamente identificato a seguito dei rilievi foto-dattiloscopici.

L’attività di controllo alla circolazione stradale, potenziata anche dalla recente entrata in vigore del “nuovo” Codice della Strada, ha fatto registrare un totale di 2 patenti ritirate i cui intestatari sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato di ebrezza alcolica:

Un 58enne italiano, residente in provincia, controllato al confine con il territorio del Comune di Langhirano, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 1,41 G/L, all’uomo non è stata ritirata la patente nonostante fosse previsto in quanto i tempestivi accertamenti svolti sul posto dai militari operanti hanno permesso di accertare che si era messo alla guida nonostante avesse la patente di guida già sospesa da un precedente provvedimento. Il 58enne pertanto, oltre alla denuncia, è stato anche sanzionato amministrativamente;

Un 21enne italiano, residente nel reggiano, controllato in Via Emilio Lepido, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 1,56 G/L, all’uomo è stata immediatamente ritirata la patente (tale fattispecie, determinata dal tasso alcolemico più grave secondo l’attuale ordinamento, prevede che la contravvenzione sia punita con sanzione detentiva e pecuniaria dell’arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni).

Diverse pattuglie hanno altresì svolto attività di controllo di quei luoghi di aggregazione giovanile ove è spesso dilagante l’annoso fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha permesso sanzionare amministrativamente, e segnalare alla Prefettura di Parma per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti:

Un 19enne italiano, residente in provincia che è stato trovato in possesso di gr 5,60 di sostanza stupefacente del tipo hashish;

Una 27enne italiana, residente in città che è stato trovata in possesso di gr 0,70 di sostanza stupefacente del tipo hashish;

Un 50enne straniero, residente nel reggiano che è stato trovato in possesso di uno spinello contenente sostanza stupefacente del tipo hashish;

Un 23enne straniero, residente nel reggiano che è stato trovato in possesso di uno spinello contenente sostanza stupefacente del tipo hashish.

Una pattuglia, in Piazzale Borri, ha dato esecuzione ad un’attività di ricerca di sostanze stupefacenti (che i pusher sono soliti nascondere abilmente, talvolta anche sotto terra o incastrandola tra i rami delle piante per non essere trovati con addosso nulla di illegale) rinvenendo, occultati sotto una panchina, grammi 24,00 di sostanza stupefacente del tipo hashish che sono stati sequestrati penalmente a carico d’ignoti.

