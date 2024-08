Parma, 97enne si sente sola e ha bisogno di parlare con qualcuno: arrivano i carabinieri e le fanno compagnia

È capitato già in passato che il 112 ricevesse telefonate non perché ci fosse un reato in corso, ma perché dall’altro lato del telefono ci fosse una persona sola, con una gran voglia di parlare.

È successo ieri. Una 97enne di Parma, sentendosi sola, ha preso il telefono e ha composto il “112” chiedendo di poter parlare con i Carabinieri.

L’operatore della centrale operativa che ha risposto alla chiamata, intuita la necessità della donna di parlare con qualcuno, è andato incontro all’esigenza prospettata e la donna, senza farselo ripetere due volte, ha condiviso con il militare tutte le vicissitudini che le erano capitate nel corso della vita.

Inoltre, l’operatore della centrale operativa, anche per approfondire e verificare eventuali necessità dell’anziana signora, ha inviato una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente.

I militari, due ragazzi tanto giovani quanto disponibili e formati all’ascolto delle persone, le hanno fatto compagnia, l’hanno tranquillizzata, e si sono resi disponibili ad eventuali sue necessità.

