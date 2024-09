Parma capitale dei runner: in più di 4.000 per la Parma Mezza Maratona

Yassine El Fathaoui (Circolo Minerva asd) e Barbara Bressi (Atletica Montanari & Gruzza) sono il re e la regina della Parma Mezza Maratona 2024 rispettivamente con i tempi di 01:10:26 e 01:16:16.

Azeddine Majdoubi del Cus Parma è arrivato primo fra gli atleti nella 10 km competitiva della 26esima edizione della Parma Mezza Maratona. Prima fra le atlete nello stesso percorso è Chiara Cavalli (K3 Cremona).

Il trofeo Guido Sani, dedicato allo storico cantore della corsa per eccellenza di Parma, è andato alle cussine Francesca Cavazzini e Anna Zarro.

Anche quest’anno la manifestazione si è confermata un vero successo, ma con una soddisfazione extra: “Abbiamo voluto offrire ancor più qualità, se possibile, a questo evento diventato ormai imperdibile sul calendario dei runner e non solo – spiega il presidente del Cus Parma, Iacopo Tadonio -. Evento che ha visto complessivamente la partecipazione di oltre 4000 partecipanti compresi i piccoli grandi atleti che sabato hanno invaso la Piazza per l’Erreà Parma Kids by Medi Saluser”.

“È stata la prima Mezza Maratona che vivo nei ‘panni’ del presidente – riprende Tadonio – ed è stata un’emozione ancor più grande, a questo si aggiunge la soddisfazione nel vedere una città gremita, partecipe ed entusiasta. Una città che si apre e al contempo si ritrova grazie allo sport. Parliamo di atleti, ma anche di famiglie, giovani, ragazzi che con la loro presenza, l’entusiasmo, la partecipazione ci hanno dimostrato quanto sia importante questa nostra manifestazione. Parma si riconferma la capitale del running a misura di tutti. Non possiamo che ringraziare Comune, Regione Emilia Romagna, e Università. Ma la gratitudine va anche e soprattutto ai partner che grazie al sostegno e alla collaborazione hanno permesso un’altra edizione di successo. Un ringraziamento particolare va poi ai nostri volontari che dietro le quinte lavorano alacremente e alle nostre sezioni unite per la riuscita di una manifestazione in cui crediamo profondamente”.

Non solo sport: la Parma Mezza Maratona non è stata solo una corsa, ma molto di più. Il ricavato della 5km Corri per la vita, a cui hanno partecipato oltre 1000 persone, verrà devoluto all’associazione benefica ‘Operare per – Nel mondo dalla parte dei Bambini’.

Durante le gare, sono stati impegnati oltre 500 volontari in due giorni. Oltre al controllo del percorso e al coordinamento delle partenze scaglionate, i volontari hanno gestito la segreteria, l’area ristoro, il deposito borse. Sono uomini e donne appartenenti a diverse associazioni della nostra città e ancora le sezioni sportive del CUS Parma e lo staff di Giocampus.

Oltre naturalmente a tanti amici che in forma personale hanno dato. Un ringraziamento anche a Comune di Parma ed in particolare alla Polizia Municipale che unitamente a tutte le forze dell’ordine hanno garantito la sicurezza lungo il tracciato.