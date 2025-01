Parma Capitale Europea dei Giovani 2027: la presentazione del progetto vincitore

Parma nel 2027 sarà Capitale Europea dei Giovani e questa mattina, all’Auditorium Paganini, il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi e le ragazze e i ragazzi della Commissione Giovani hanno presentato il progetto che ha consentito alla città di vincere il titolo.

L’evento, organizzato nell’ambito di “Mi prendo il mondo”, manifestazione co-ideata dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dal Comune di Parma, insieme ai giovani riuniti nella “Direzione Futura”, si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Michele Guerra e con un video-messaggio di Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, che si è congratulato con la città per il titolo. A seguire, gli interventi dell’Eurodeputato On. Stefano Bonaccini e del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi (in collegamento video). La conclusione dei lavori è stata a cura dell’Assessore alle Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna Giovanni Paglia.

Il dossier intitolato “A Piazza for Europe. The Youth Taste of Transformation” pone al centro la metafora della piazza, come luogo di partecipazione attiva, di politica, di discussione, di incontri. L’obiettivo del progetto è quello di realizzare una serie di policies e attività dove i giovani e le giovani siano al centro, protagonisti nella costruzione di soluzioni per trasformare la città e colmare il divario generazionale.

Il titolo European Youth Capital (EYC)

Il titolo di European Youth Capital (EYC) è assegnato dallo European Youth Forum, la più̀ grande piattaforma europea delle organizzazioni giovanili, riconosciuta dalle Istituzioni Europee e supportata dal Consiglio d’Europa. Il titolo, concepito per dare voce a giovani e alle giovani, stimola la loro partecipazione attiva e rafforza l’identità̀ europea nelle città del continente.

Il titolo di Capitale Europea dei Giovani rappresenta una concreta possibilità̀ di rafforzare le capacità delle giovani generazioni di realizzare le proprie aspirazioni e talenti, rendendole agenti di cambiamento per ridurre il divario generazionale. Per Parma è l’opportunità per diventare un modello, un laboratorio di partecipazione dei giovani, alimentato dalla costruzione di un esempio di collaborazione pubblico-privato al servizio della trasformazione della Città.

Il programma di EYC2027

A partire dalla già avvenuta adozione dello Youth Test – un sistema di valutazione delle politiche pubbliche sul tema del divario generazionale -l’obiettivo del progetto EYC è quello di realizzare una serie di policies e attività dove i giovani e le giovani siano protagonisti nella costruzione di soluzioni per colmare il divario generazionale in Città.

Il 2027 vedrà la realizzazione di dodici contenitori principali, declinati su quattro “Vie della Trasformazione” che rappresentano le priorità trasversali e su otto “Piazze tematiche” che si animeranno con iniziative ed eventi.

Le Vie della Trasformazione saranno gli eventi di apertura dei cicli tematici che apriranno la riflessione su quattro temi trasversali: partecipazione giovanile, benessere e qualità della vita, cultura della sostenibilità e convivialità delle differenze.

Ogni Via della Trasformazione si incrocerà nelle otto Piazze tematiche, hub laboratoriali dove ragazze e ragazzi, insieme agli adulti, si confronteranno per risolvere altrettante questioni che riguardano il futuro delle giovani generazioni e della Città:

Piazza dell’Agorà Contemporanea, dove affrontare i temi della partecipazione politica e sociale giovanile e della democrazia;

Piazza della Rigenerazione e dell’Abitare, per discutere di spazi e del diritto alla casa per le giovani generazioni;

Piazza della Bellezza, dove valorizzare i talenti, riflettendo sui temi dell’accesso e delle opportunità culturali, musicali, artistiche;

Piazza dello Sport Inclusivo, per parlare dell’accessibilità alla pratica sportiva come comunità educante e inclusiva;

Piazza delle Botteghe del Futuro, dove confrontarsi sui temi delle nuove professioni, del ricambio generazionale nelle aziende, soprattutto le Micro e Piccole Imprese familiari, e generare nuove opportunità lavorative;

Piazza del Cibo, per coniugare la tradizione culinaria parmigiana con l’innovazione;

Piazza del Disarmo Climatico, per trovare soluzioni sostenibili per una cultura della pace e della nonviolenza in città e il rispetto dell’ambiente;

Piazza dell’Educazione Aperta, per confrontarsi sui temi della formazione e della pratica dell’educazione non-formale.



Tutto questo sarà arricchito da un programma di ottanta progetti guidati da gruppi informali di giovani, selezionati attraverso una open call che sarà lanciata nel 2026, e tramite eventi nazionali ed europei che verranno organizzati in collaborazioni con gli organi istituzionali, il Consiglio Nazionale dei Giovani e lo European Youth Forum.

“Quello di oggi, sul palco di “Mi prendo il mondo”, è un momento di condivisione del progetto di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 – ha dichiarato il Sindaco di Parma Michele Guerra – un’occasione per tornare sui temi su cui lavorerà la città nei prossimi anni e che consentirà ai giovani e alle giovani di fare quel salto dimensionale che li porterà al centro della vita cittadina. Sono tante le parole che vengono in mente, ma ce n’è una che voglio ripetere con forza ed è “Europa”, termine che ha guidato il percorso di candidatura e che disegna il perimetro all’interno del quale i giovani pongono temi fondamentali per le nuove generazioni e per la città”.

“Parma Capitale europea dei Giovani 2027 sarà un’occasione per mostrare a tutta Europa la vita, lo sviluppo sociale, economico e culturale delle cittadine e dei cittadini di Parma e dell’Emilia-Romagna – ha commentato l’On. Stefano Bonaccini – La nostra terra si conferma punto di riferimento nell’attrattività delle giovani generazioni. Complimenti al Sindaco Michele Guerra e alla squadra che ha lavorato per raggiungere questo risultato”.

“Quella di oggi è una giornata di apertura nella quale saranno chiari gli indirizzi e emergeranno le buone ragioni per le quali Parma è Capitale Europea dei Giovani 2027 – ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani – Come Ministro per lo Sport e i Giovani sto lavorando per trovare un equilibrio nell’offerta di opportunità, nella promozione della partecipazione passando dall’ascolto, dall’incontro, dalla comunione. Per Parma questo è un altro passo in avanti che metterà in condizione la città di poter godere di questo confronto sistematico, programmatico, pratico e operativo che servirà, attraverso i giovani, ad aprire la prospettiva di una qualità della vita migliore dando alla comunità opportunità concrete che alimentino, allenino e consolidino la fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Mi auguro che il lavoro comune rappresenti un acceleratore di crescita tra istituzioni e i giovani che spesso viene caldeggiata ma che noi per primi dobbiamo poter promuovere”.

“Parma Capitale europea dei Giovani 2027 è un’occasione straordinaria per dare voce alle nuove generazioni che vivono e vivranno nella nostra terra – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna Giovanni Paglia – Questo riconoscimento non è solo un premio per il territorio ma un’opportunità per costruire politiche innovative che mettano al centro giovani, cultura e sostenibilità. Da Assessore sono orgoglioso di affermare che saremo al fianco di Parma in questo percorso. È un’occasione fondamentale per tutti noi, un impegno a creare un modello di inclusione ed eccellenza riconosciuta in tutta Europa”.