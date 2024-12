Parma città del turismo outdoor, pubblicato il bando per la gestione dell’Area Camper

Il Comune di Parma cerca un gestore che, nei prossimi cinque anni, conduca l’Area Sosta Camper di Largo 24 agosto 1942. Il bando – pubblicato su piattaforma SATER e aperto fino alle ore 12 di lunedì 30 dicembre – riguarda l’attuale Area Camper con capienza fino a 27 mezzi, recintata e videosorvegliata, con piazzole dotate di acqua, energia elettrica, docce e bagni accessibili ai disabili, un servizio bar ed un punto informazioni.

L’Area, che vedrà l’inserimento da parte dell’Ente di nuove tecnologie, adeguate alla fruizione da parte dei camperisti, ha avuto negli ultimi anni un aumento esponenziale dell’utenza con cifre quasi raddoppiate rispetto al 2019.

L’iniziativa si inserisce in un programma di sostegno e sviluppo del comparto del turismo all’aria aperta che, in Italia, registra una crescita esponenziale unendo anche innovazione a sostenibilità. Spazi ben organizzati per veicoli ricreazionali non possono che offrire un efficace volano anche al turismo en plein del territorio di Parma.