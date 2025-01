Parma est, arrestato spacciatore 19enne dopo segnalazioni dei residenti in zona

Nel corso dell’attività sono stati sequestrati 57 grammi di cocaina suddivisi in 45 involucri pronti per essere spacciati, in una cassetta trovata sotto al letto dell’abitazione è stata rinvenuta altra cocaina ancora da confezionare e 3.275 euro in contanti.

Nel pomeriggio del 23 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma hanno arrestato un 19enne albanese, domiciliato in città, ritenuto il presunto responsabile del reato di spaccio e detenzione di cocaina.

L’operazione si è svolta nella zona est della città, in risposta ad alcune segnalazioni di cittadini residenti nella zona riguardo a un insolito “via vai” di persone sospette che si scambiavano oggetti di mano.

Dopo aver ricevuto le segnalazioni, i Carabinieri hanno avviato delle verifiche, monitorando l’area hanno individuato due individui che, dopo essersi incontrati nei pressi di un parcheggio, hanno effettuato uno scambio reciproco di denaro e involucri sferici colorati. Sospettando un episodio di spaccio, i militari sono intervenuti prontamente, bloccando sia l’acquirente, un parmigiano di mezz’età, sia il presunto spacciatore, il giovane albanese.

Durante il controllo, all’interno della giacca, il 19enne è stato trovato in possesso di quattro involucri in cellophane di colore giallo contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 2,9 grammi, e altri quattro involucri in cellophane di colore azzurro con lo stesso contenuto e peso. Inoltre, nella tasca sinistra del giubbotto indossato dal giovane è stata rinvenuta la somma di 105 euro.

L’acquirente è stato trovato con una dose di cocaina contenuta in un involucro azzurro confermando l’ipotesi dei militari riguardo all’attività illecita in corso.

Successivamente i Carabinieri hanno rintracciato il domicilio del 19enne, un piccolo appartamento situato nelle vicinanze del luogo del fermo. Durante la perquisizione dell’abitazione, gli operanti hanno scoperto una cassetta metallica verde con combinazione numerica nascosta sotto il letto. All’interno della cassetta sono stati rinvenuti 21 involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 15,8 grammi e altri 16 involucri in cellophane azzurro con un peso totale di circa 6,7 grammi.

Inoltre, è stata trovata una quantità significativa di cocaina sotto forma di macro pezzi (circa 29 grammi), insieme a una somma totale di 3.170 euro (formati da due mazzette raccolte da elastici). Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno anche rinvenuto il materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza illecita: una forbicina, ritagli di cellophane giallo e azzurro e un bilancino di precisione funzionante con tracce di cocaina.

Dopo aver analizzato la sostanza sequestrata, confermando che si trattava effettivamente di cocaina, a conclusione degli accertamenti svolti, il 19enne, risultato sul territorio nazionale da pochi mesi e senza svolgere alcuna attività lavorativa, è stato dichiarato in arresto e tradotto in carcere.

Il G.I.P., dopo aver convalidato l’arresto ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere.

È obbligo rilevare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

