Parma Estate: continua in agosto lo spettacolo aperto a tutti di cultura, musica e cinema

Anche in agosto, anche nella prossima settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto, continuano le proposte della città di Parma, promosse e coordinate dall’Assessorato cultura e turismo del Comune per animare le serate del cuore dell’estate.

Lunedì 5 agosto nel Cortile interno della Casa della Musica di Parma alle 21, Fabrizio Brandi presenta Blocco 3, da lui diretto insieme a Francesco Niccolini (con il quale firma il testo) e a Roberto Aldorasi. È la storia di Mario Nesi, un ragazzino di undici anni, nato negli anni’70 a Blocco 3, nel quartiere operaio della Guglia, a Livorno. Blocco 3 è l’edificio che lo vede crescere, all’ombra del suo cortile e di un’affollata e picaresca umanità, sotto l’ala protettiva del padre, comunista di ferro. La narrazione tratteggia uno spaccato della profonda umanità che vi si affolla e affianca Mario nel suo mestiere di crescere e di vivere.

Martedì 6 agosto a partire dalle 21 per la 15^ edizione, la Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi celebra il Tōrō Nagashi in collaborazione con la Comunità Giapponese di Parma. La cerimonia delle lanterne sull’acqua che commemora le vittime delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki del 1945, si svolgerà in Piazzale della Pace.

Mercoledì 7 agosto, alle 21 I Giardini della Paura propongono la proiezione della prima visione di When Evil Lurks, di Demián Rugna (2023). Prima del film proiezione del cortometraggio “L’Armadio” di Matteo Macaluso. Ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti (V.M. minori 18 anni). Il cinema tutto da ridere del Cinemino giovedì 8 agosto alle 21 arriverà in Piazzale Lubiana con la proiezione de “Il Ladrone” di Pasquale Festa Campanile (1980), con Edwige Fenech, Enrico Montesano nell’ambito della rassegna “Piazze che ridono, società e commedia (all’) italiana”, ingresso gratuito.

Sabato 10 agosto l’Arena estiva del cinema Astra alle 21,15 propone un’anteprima della stagione cinematografica 24/25. Si tratta del secondo film Riccardo Antonaroli: Finché notte non ci separi. Una favola sulle anime irrisolte che racconta di due neosposini (Filippo Scicchitano e Pilar Fogliati) già in crisi in una Roma notturna d’agosto.