Parma, già arrestato per furto di un cellulare viene sorpreso con merce rubata: 21enne denunciato

Nuovi guai per il 21enne che nei giorni scorsi era stato tratto in arresto per il furto di un cellulare avvenuto in un bar tabacchi del centro.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma poiché ritenuto presunto responsabile del reato di ricettazione il 21enne che nei giorni scorsi era stato arrestato per furto. Durante le fasi del suo arresto i Carabinieri lo avevano trovato in possesso di alcuni generi alimentari, di cui il ragazzo non era stato in grado di dimostrare la provenienza lecita, tantè che i militari avevano proceduto ad effettuare un sequestro preventivo della merce in attesa di stabilirne la provenienza.

I militari, a seguito di attività investigativa, riuscivano ad individuare il supermercato dal quale i prodotti erano asportati.

Contattato il responsabile dell’esercizio commerciale, confermava l’avvenuto furto, precisando che gli 8 pezzi formaggio trovati nello zaino del 21enne, del valore di circa 100,00 Euro, recuperati dai Carabinieri rientravano fra la merce rubata.

Il responsabile, dopo aver verificato gli ammanchi si recava in strada delle Fonderie per sporgere denuncia.

Il 21enne, già gravato da segnalazioni di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio al termine dei necessari e approfonditi riscontri, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della repubblica di Parma perché ritenuto il presunto responsabile del reato di ricettazione.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma